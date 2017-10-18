Гюнеш: «Были бы рады увезти из Монако ничью, но возвращаемся в Турцию с победой»

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш после выездного матча с «Монако» прокомментировал третью подряд победу своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов (2:1):

«Считаю, что сегодня мы победили благодаря классным футболистам, которые умеют хорошо играть в команде. „Монако“ – хороший соперник с молодыми и талантливыми игроками, но мы контролировали ход этого поединка при помощи нашего опыта.

Это был хороший день для нас. Мы думали, что будем рады увезти ничью, но мы возвращаемся в Турцию с тремя набранными очками. Наши шансы на выход в плей-офф ЛЧ увеличились, но ещё ничего не гарантировано. Хотя, безусловно, прямо сейчас „Бешикташ“ находится в лучшем положении, чем любой из наших соперников».

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