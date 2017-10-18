Хазенхютль: «„Лейпциг“ мог и должен был забивать больше»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхютль прокомментировал первую победу немецкого клуба в истории Лиги чемпионов в матче группового раунда ЛЧ с «Порту» (3:2):

«„Порту“ показал, что здорово играет в атаке. Мы выступаем на уровне Лиги чемпионов, и здесь ты можешь быть наказан за любую ошибку. Но я ни секунды не волновался за результат. Это была полностью заслуженная победа для нас в Лиге чемпионов. Историческая победа!

Я рад проделанной сегодня нами работе. Мы поставили перед собой цель продемонстрировать всё, на что способен „Лейпциг“. Быстрая игра, создание голевых моментов, постоянное давление на соперника. Мы могли и должны были забивать больше».

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