Консейсау: «„Лейпциг“ – очень мощная команда»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал гостевое поражение от «Лейпцига» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов:

«В первом тайме мы должны были сыграть намного лучше, особенно учитывая то, насколько мы были готовы к той угрозе, которую представлял „Лейпциг“. В первом тайме мы совершили нехарактерные для нас ошибки и не смогли удержать равный счёт.

Мы уступили очень сильной команде. „Лейпциг“ – очень мощный соперник. Особенно это касается того, как динамично и агрессивно они действуют, когда хотят завладеть мячом.

Впереди две домашние игры и одна на выезде. Главной встречей будет ответный матч с „Лейпцигом“. Добыть победу в этом матче будет жизненно необходимо».

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