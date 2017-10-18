Почеттино: «Сегодня вы увидели, почему я считаю Льориса одним из лучших вратарей мира»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после выездной ничьей с «Реалом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1) похвалил голкипера «шпор» Уго Льориса:

«Уго Льорис провёл фантастический матч и показал свой истинный уровень. Сегодня вы увидели, почему я называю его одним из лучших вратарей в мире.

У нас впереди ещё три матча. Мы в хорошем положении, хотя понимаем, что ещё рано делать выводы. Набранное очко имеет большое значение. Однако результат – не самая важная вещь сегодня. Игра на равных с „Реалом“ – вот, что делает меня счастливее».

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