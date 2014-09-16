Пике: «Знаем, что АПОЭЛ не гранд, но легче от этого не будет»

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16 сентября 2014, 18:19

поделился своими ожиданиями от матча 1-го тура Защитник «Барселоны»поделился своими ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом.

- В этом сезоне мы чувствуем себя хорошо, в трех матчах чемпионата не пропустили ни одного гола. Мы знаем, что стартовый поединок Лиги чемпионов очень важен, но сохраняем спокойствие. Наша цель — первое место в группе. Мы знаем, что у нас в соперниках не гранд, но легче от этого не будет. Ключ к успеху — забить первый гол и завладеть инициативой.





Я здоров. Я хорошо тренируюсь, и хотя состояние моего левого бедра не идеальное, чувствую себя нормально. Пропустил последний матч Примеры по решению тренера, а так — занимаюсь в общей группе. Бедро меня беспокоит уже давно, но я могу тренироваться и играть безо всяких проблем. Я никогда не ощущал себя ни железным игроком «основы», ни запасным. Каждый сезон ты должен упорно работать, чтобы тренер тебе доверял.





В чемпионате мы начали с девяти набранных очков, но это не значит, что дело в шляпе и сезон в Примере сложится для нас легко. Будет напряженная борьба до самого конца, и я не думаю, что «Реал» сильно от нас отстанет.





Я всегда отдаю всего себя ради команды, поэтому нахожусь в гармонии с самим собой. Горд быть частью такого великого клуба, как «Барселона». Предстоящий матч очень важен, потому что это Лига чемпионов. Еще не так давно АПОЭЛ выступал в Лиге Европы.





Если мы обязаны выигрывать Лигу чемпионов каждые два сезона, то это крайне непростая задача. Сейчас у нас подобралось очень хорошее поколение, которое должно максимально раскрыть весь свой потенциал. У нас немало титулов, и мы рассчитываем выиграть еще больше, но это не значит, что мы можем все время побеждать в Лиге чемпионов.