Бубнов: «Можно говорить, что после такого поражения Лига чемпионов для ЦСКА закончилась»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Базелем» - 0:2:
«Думаю, можно говорить, что после такого поражения Лига чемпионов для ЦСКА закончилась. „Бенфика“ в параллельной встрече проиграла „Манчестер Юнайтед“ и с большой долей вероятности уступит и в Англии. А значит, у „армейцев“ есть шансы побороться за третью строчку и Лигу Европы.
С „Базелем“ сыграли явно не в оптимальных кондициях. Было видно, что „Базель“ превзошел соперника в свежести и мобильности. Непонятно также, почему ЦСКА выбрал схему с тремя центральными защитниками при родных трибунах. На мой взгляд, нужно было насытить среднюю линию, постараться завладеть ею, чтобы оказывать давление. Этого у „армейцев“ совсем не получилось, а швейцарцы перекрыли фланги и организованно сыграли в обороне.
А то, что в концовке в атаку отрядили Вернблума, говорит о бессилии москвичей. В результате центр поля полностью оголился, и ЦСКА еще хорошо отделался. Неслучайно „Базель“ пять мячей забил „Бенфике“. Можно говорить, что гости тактически переиграли хозяев, особенно в атаке. Ладно, у „армейцев“ ничего не получалось впереди, но почему сзади-то был такой проходной двор? Такого в исполнении ЦСКА я не видел давно».
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Сильно низом в дальний угол - это вратарская "неберучка". А сегодня еще и с отскоком.Ни у одного вратаря в мире не повернется язык в первом голе обвинить Игаря. А во втором только сумасшедший попеняет голкиперу.
Игорька сегодня надо только пожалеть. Рюмку налить. Поговорить о чем-нибудь хорошем. Горе у него сегодня.
Сильно низом в дальний угол - это вратарская "неберучка". А сегодня еще и с отскоком.Ни у одного вратаря в мире не повернется язык в первом голе обвинить Игаря. А во втором только сумасшедший попеняет голкиперу.
Игорька сегодня надо только пожалеть. Рюмку налить. Поговорить о чем-нибудь хорошем. Горе у него сегодня.
Ошибку Исправте ЭКСПЕРТ
Ошибку Исправте ЭКСПЕРТ
А если Бенфика из этого матча сделает правильные выводы, то и перспектива ЛЕ для армейцев тоже окажется под большим вопросом.
А если Бенфика из этого матча сделает правильные выводы, то и перспектива ЛЕ для армейцев тоже окажется под большим вопросом.
- 41 матч кряду не может сохранить свои ворота в неприкосновенности Игорь Акинфеев в основной сетке ЛЧ. Последний раз он покидал поле «сухим» почти 11 лет назад – 1 ноября 2006 года, когда ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0).
- 41 матч кряду не может сохранить свои ворота в неприкосновенности Игорь Акинфеев в основной сетке ЛЧ. Последний раз он покидал поле «сухим» почти 11 лет назад – 1 ноября 2006 года, когда ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0).
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А потому что Васин плохой дворник, а его помощники слишком стары!!!
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А потому что Васин плохой дворник, а его помощники слишком стары!!!
Базель переиграл во всех компонентах, а по забытым ТТД ваще пожар...)
Базель переиграл во всех компонентах, а по забытым ТТД ваще пожар...)