Бубнов: «Можно говорить, что после такого поражения Лига чемпионов для ЦСКА закончилась»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Базелем» - 0:2:

«Думаю, можно говорить, что после такого поражения Лига чемпионов для ЦСКА закончилась. „Бенфика“ в параллельной встрече проиграла „Манчестер Юнайтед“ и с большой долей вероятности уступит и в Англии. А значит, у „армейцев“ есть шансы побороться за третью строчку и Лигу Европы.

С „Базелем“ сыграли явно не в оптимальных кондициях. Было видно, что „Базель“ превзошел соперника в свежести и мобильности. Непонятно также, почему ЦСКА выбрал схему с тремя центральными защитниками при родных трибунах. На мой взгляд, нужно было насытить среднюю линию, постараться завладеть ею, чтобы оказывать давление. Этого у „армейцев“ совсем не получилось, а швейцарцы перекрыли фланги и организованно сыграли в обороне.

А то, что в концовке в атаку отрядили Вернблума, говорит о бессилии москвичей. В результате центр поля полностью оголился, и ЦСКА еще хорошо отделался. Неслучайно „Базель“ пять мячей забил „Бенфике“. Можно говорить, что гости тактически переиграли хозяев, особенно в атаке. Ладно, у „армейцев“ ничего не получалось впереди, но почему сзади-то был такой проходной двор? Такого в исполнении ЦСКА я не видел давно».

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