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Бубнов: «Можно говорить, что после такого поражения Лига чемпионов для ЦСКА закончилась»

сегодня, 00:25
ЦСКАЦСКА0 : 2БазельБазельМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Базелем» - 0:2:

«Думаю, можно говорить, что после такого поражения Лига чемпионов для ЦСКА закончилась. „Бенфика“ в параллельной встрече проиграла „Манчестер Юнайтед“ и с большой долей вероятности уступит и в Англии. А значит, у „армейцев“ есть шансы побороться за третью строчку и Лигу Европы.

С „Базелем“ сыграли явно не в оптимальных кондициях. Было видно, что „Базель“ превзошел соперника в свежести и мобильности. Непонятно также, почему ЦСКА выбрал схему с тремя центральными защитниками при родных трибунах. На мой взгляд, нужно было насытить среднюю линию, постараться завладеть ею, чтобы оказывать давление. Этого у „армейцев“ совсем не получилось, а швейцарцы перекрыли фланги и организованно сыграли в обороне.

А то, что в концовке в атаку отрядили Вернблума, говорит о бессилии москвичей. В результате центр поля полностью оголился, и ЦСКА еще хорошо отделался. Неслучайно „Базель“ пять мячей забил „Бенфике“. Можно говорить, что гости тактически переиграли хозяев, особенно в атаке. Ладно, у „армейцев“ ничего не получалось впереди, но почему сзади-то был такой проходной двор? Такого в исполнении ЦСКА я не видел давно».

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Все комментарии
Аба Гольштейн
сегодня в 01:18
вратарь нужен чтобы ловить мячи..первый гол забит почти с 30 метров..закрыт игроками ни своими ни соперника он не был...за это время можно было господину Акинфееву, любителю давать мудрые интервью, 2 раза обежать ворота и поймать мяч...эх...Мослаченко нет в живых..я бы послушал его комментарии... НЕ МЕСТО ЕМУ В СБОРНОЙ..НЕ МЕСТО!
4ever Ars
сегодня в 01:04
Кстати, переход Вернблума в атаку тоже очень удивил. Неужели это лучше, чем выпустить например кого-то вторым форвардом? А так возрастные и медленные защитники ЦСКА устали, у Базеля вышел свежий нападающий, а мы еще и свою опорную зону разрушаем полностью.
drug01
сегодня в 00:56
В футболе все бывает надо продолжать играть
arzamas ответил СТЕЙК
сегодня в 00:51
СТЕЙК:
СТАБИЛЬНОСТЬ - ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА - 41 матч кряду не может сохранить свои ворота в неприкосновенности Игорь Акинфеев в основной сетке ЛЧ. Последний раз он покидал поле «сухим» почти 11 лет назад – 1 ноября 2006 года, когда ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0).
Ты не прав конкретно.
Сильно низом в дальний угол - это вратарская "неберучка". А сегодня еще и с отскоком.Ни у одного вратаря в мире не повернется язык в первом голе обвинить Игаря. А во втором только сумасшедший попеняет голкиперу.
Игорька сегодня надо только пожалеть. Рюмку налить. Поговорить о чем-нибудь хорошем. Горе у него сегодня.
ermak6848
сегодня в 00:50
Футбольный " экспер " Александр Бубнов !?
Ошибку Исправте ЭКСПЕРТ
ermak6848
сегодня в 00:49
Бубнов где-то Прав...
tims
сегодня в 00:48
Полагаю, что на сей раз бубновый оракул прав... И только благодаря "Бенфике" ЦСКА может рассчитывать на переход в ЛЕ. Но и это ещё надо заслужить...
ermak6848
сегодня в 00:46
Как бы не было прискорбно, похоже, что надо согласиться с футбольным экспертом Александр Бубнов
arzamas
сегодня в 00:46
Бубнов выдает желаемое за действительное. Но в одном он прав: Повода для оптимизма в турнирных перспективах ЦСКА в ЛЧ после этой игры найти предельно сложно.
А если Бенфика из этого матча сделает правильные выводы, то и перспектива ЛЕ для армейцев тоже окажется под большим вопросом.
СТЕЙК
сегодня в 00:42
СТАБИЛЬНОСТЬ - ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА


- 41 матч кряду не может сохранить свои ворота в неприкосновенности Игорь Акинфеев в основной сетке ЛЧ. Последний раз он покидал поле «сухим» почти 11 лет назад – 1 ноября 2006 года, когда ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0).
Leha-ha50
сегодня в 00:38
................но почему сзади-то был такой проходной двор?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
А потому что Васин плохой дворник, а его помощники слишком стары!!!
ROMA DROGBA
сегодня в 00:35
Скоро Игнаш своим песком все поле засыплет. Сколько можно?
Шуnя771
сегодня в 00:34
Бубнов наверное смотрел и пересматривал игру Карабах - Атлетико...

Базель переиграл во всех компонентах, а по забытым ТТД ваще пожар...)
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