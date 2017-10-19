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22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
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Хомуха: «По такой игре выделять лучшего не приходится, но Акинфеев держит марку»

сегодня, 00:12
ЦСКАЦСКА0 : 2БазельБазельМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «армейцы» на своем поле уступили «Базелю» - 0:2:

«Сегодняшний матч „армейцам“ откровенно не удался. „Базель“ выглядел предпочтительнее и по содержанию игры, и по созданным моментам. ЦСКА может играть лучше, но к сегодняшнему матчу они подошли не в лучшем функциональном состоянии, что отразилось на скорости передвижения как с мячом, так и без него. Когда команда играет на невысоких скоростях в Лиге чемпионов, ломать игру соперника очень сложно.

Если бы не уверенные действия Акинфеева, счет был бы гораздо крупнее. Конечно, по такой игре выделять лучшего не приходится, но Игорь держит марку: в моментах, когда нужно было выручить команду, он это сделал.

Незасчитанный гол „Базеля“? В том эпизоде зацепили за ногу Алексея Березуцкого. Он пытался выбить мяч, соперник же с фолом помешал ему. Помощник главного арбитра увидел этот эпизод и разобрался».

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Все комментарии
Аба Гольштейн ответил Одно слово румын
сегодня в 01:08
Одно слово румын:
И это вратарь сборной! Б.Л.Хомуха!
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Gahi
сегодня в 00:38
Ещё раз повторю сколько можно подстовлять Акинфеева так бездарно играть и ещё что-то говорить в оправдания полевым игрокам распиариных прессой. А на самом деле ничего не стоящих. Игорь держись одна надежда на тебя.
alfranza
сегодня в 00:36
С такой игрой можно выделить только армейских преданных болельщиков, которые свое дело делают как надо, в отличии от тех, кто выходили сегодня на поле.
Одно слово румын
сегодня в 00:21
И это вратарь сборной! Б.Л.Хомуха!
Чупакабра
сегодня в 00:19
Держит марку аж с 2006 года!!!
Шуnя771
сегодня в 00:17
Березуцкого и Акинфеева просто иногда становится жалко, отпустите их на "вольные хлеба", они это Заслужили.
Гус Пойет
сегодня в 00:16
С чем мы его в 42-й раз и поздравляем!
Заратустра
сегодня в 00:15
Над Игарем уже свои глумятся
Владимир Богатов
сегодня в 00:15
Скажи что ты пошутил, умоляю, пусть это будет сарказм, ну пожалуйста...
Доктор Новитски
сегодня в 00:12
Игаря только ленивый не тролит))
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