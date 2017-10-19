Хомуха: «По такой игре выделять лучшего не приходится, но Акинфеев держит марку»

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «армейцы» на своем поле уступили «Базелю» - 0:2:

«Сегодняшний матч „армейцам“ откровенно не удался. „Базель“ выглядел предпочтительнее и по содержанию игры, и по созданным моментам. ЦСКА может играть лучше, но к сегодняшнему матчу они подошли не в лучшем функциональном состоянии, что отразилось на скорости передвижения как с мячом, так и без него. Когда команда играет на невысоких скоростях в Лиге чемпионов, ломать игру соперника очень сложно.

Если бы не уверенные действия Акинфеева, счет был бы гораздо крупнее. Конечно, по такой игре выделять лучшего не приходится, но Игорь держит марку: в моментах, когда нужно было выручить команду, он это сделал.

Незасчитанный гол „Базеля“? В том эпизоде зацепили за ногу Алексея Березуцкого. Он пытался выбить мяч, соперник же с фолом помешал ему. Помощник главного арбитра увидел этот эпизод и разобрался».

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