Корнаухов: «Для ЦСКА приемлемый результат - только победа»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между ЦСКА и «Базелем».

«Приемлемый результат — только победа. Все остальное — производные от игры, которая будет. „Базель“ — хорошая скоростная команда. Ее матч с „Бенфикой“ показал, что, если дать швейцарцам пространство, игроки используют его. Однако если наша молодежь, достойно сыгравшая с „Бенфикой“ и „Манчестер Юнайтед“, посыплется с „Базелем“, грош цена всему, к чему мы их готовим.

У ЦСКА есть опытные качественные футболисты, поправились лидеры. Если Головин на 100% восстановился от травмы, он способен дать результат. Физически ЦСКА не должен подсесть: начало сезона, только что был перерыв на игры сборных. К тому же „армейцы“ играют дома, потому настрой и концентрация будут запредельными. Хотя чемпионат России и Лига чемпионов — две разные истории, победа в Краснодаре даст эмоциональный заряд».

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