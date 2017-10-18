Головин: «Чтобы обыграть „Базель“ в гостях, нам надо быстрее принимать решения на поле»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин остался недоволен действиями игроков «армейцев» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля»:
«„Базель“ очень хорошо оборонялся, но и мы плохо атаковали. Будем дальше работать. Чтобы обыграть „Базель“ в гостях, нам надо быстрее принимать решения на поле».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Базель на две головы выше!
Базель на две головы выше!
"позоримся в европе --> разгружаем весенний календарь --> делаем рывок во второй половине чемпионата --> пробиваемся в лигу чемпионов --> рубим призовые за участие в группе --> кладем их в карман гинеру"
и так по кругу
"позоримся в европе --> разгружаем весенний календарь --> делаем рывок во второй половине чемпионата --> пробиваемся в лигу чемпионов --> рубим призовые за участие в группе --> кладем их в карман гинеру"
и так по кругу