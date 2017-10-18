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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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Головин: «Чтобы обыграть „Базель“ в гостях, нам надо быстрее принимать решения на поле»

вчера, 23:55
ЦСКАЦСКА0 : 2БазельБазельМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Александр Головин остался недоволен действиями игроков «армейцев» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля»:

«„Базель“ очень хорошо оборонялся, но и мы плохо атаковали. Будем дальше работать. Чтобы обыграть „Базель“ в гостях, нам надо быстрее принимать решения на поле».

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Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 00:20
ФАНТАЗИИ!
Базель на две головы выше!
Gahi
сегодня в 00:15
Надо дома было быстрея принимать решения и выигрывать с таким отношениям к игре лучше молчать от стыда чем говорить. Проигровать можно по разному но не терять пои этом достоинство. Так что есть ещё возможность исправить ситуацию. Докажите что вы чего то стоите.
Dirty_Harry
сегодня в 00:14
Чтобы обыграть Базель надо научиться в пас играть, по мячу попадать хотя бы через раз и почаще зарядкой заниматься. Бездари
Владимир Богатов ответил SlavikXP
сегодня в 00:09
SlavikXP:
Не поможет, они же даже в створ не попадают)
Не забывай - это ведь Игарян, он может всё!
SlavikXP ответил Владимир Богатов
сегодня в 00:05
Владимир Богатов:
Чтобы обыграть Базель в гостях вам надо ему продать Акинфеева
Не поможет, они же даже в створ не попадают)
Владимир Богатов
сегодня в 00:02
Чтобы обыграть Базель в гостях вам надо ему продать Акинфеева
RDeanW ответил sihafazatron
сегодня в 00:01
sihafazatron:
у спартака лучше? сколько лет подряд даже в группу ле не попадали? так что не надо тут... хотя при этом спартак покупает игроков, а цска играем теми, кто есть
ты ле с лч сравнить хочешь? я тогда еще раз повторю: напомни мне, как последний раз проходил квалификацию ле цска?. вспомнил? вот и фиг то.
SlavikXP
вчера в 23:59
Чтобы обыграть Базель в гостях, вам нужно как минимум запереть Базель в раздевалке
Non-sense
вчера в 23:59
Да-да, чтобы обыграть Базель в гостях, достаточно состав на Краснодарский сменить и всё, проблем то!
Андрей Сергеев
вчера в 23:58
чтобы обыграть Базель в гостях, тебе лично Головин, нужно играть за ЦСКА, а не за Базель... куча тупого ненужного индивидуализма и и еще большая куча брака... Ваш КПД=0,010
sihafazatron ответил RDeanW
вчера в 23:58
RDeanW:
как же надоела эта эгоистичная схема коней: "позоримся в европе --> разгружаем весенний календарь --> делаем рывок во второй половине чемпионата --> пробиваемся в лигу чемпионов --> рубим призовые за участие в группе --> кладем их в карман гинеру" и так по кругу
у спартака лучше? сколько лет подряд даже в группу ле не попадали? так что не надо тут... хотя при этом спартак покупает игроков, а цска играем теми, кто есть
RiotZero
вчера в 23:57
Головин: «Чтобы обыграть „Базель“ в гостях, нам надо включить PS 4 и взять в руки джойстики".
RDeanW
вчера в 23:56
как же надоела эта эгоистичная схема коней:

"позоримся в европе --> разгружаем весенний календарь --> делаем рывок во второй половине чемпионата --> пробиваемся в лигу чемпионов --> рубим призовые за участие в группе --> кладем их в карман гинеру"

и так по кругу
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