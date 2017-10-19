А. Березуцкий: «С такой игрой, как в 1-м тайме, о выходе из группы и думать нечего»

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Базеля» (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Армейцы» за всю встречу не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

«Удары в створ? Не это главная причина поражения, мы провалили первый тайм: ни впереди ничего не получилось, ни мяч не держался.

Вторая половина выдалась получше. После перестроения у нас начали появляться моменты. Но, действительно, каких-то стопроцентных моментов мы не создали. В концовке мы действовали авантюрно, поэтому швейцарцы смогли развить преимущество.

Выход в весеннюю часть еврокубков? Шансы у нас пока еще есть, но, если будем действовать в следующем матче, как и с „Базелем“ в первом тайме, то ни о каком выходе и думать нечего».

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