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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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А. Березуцкий: «С такой игрой, как в 1-м тайме, о выходе из группы и думать нечего»

сегодня, 00:07
ЦСКАЦСКА0 : 2БазельБазельМатч завершен

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Базеля» (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Армейцы» за всю встречу не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

«Удары в створ? Не это главная причина поражения, мы провалили первый тайм: ни впереди ничего не получилось, ни мяч не держался.

Вторая половина выдалась получше. После перестроения у нас начали появляться моменты. Но, действительно, каких-то стопроцентных моментов мы не создали. В концовке мы действовали авантюрно, поэтому швейцарцы смогли развить преимущество.

Выход в весеннюю часть еврокубков? Шансы у нас пока еще есть, но, если будем действовать в следующем матче, как и с „Базелем“ в первом тайме, то ни о каком выходе и думать нечего».

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Все комментарии
Аба Гольштейн
сегодня в 01:06
в первом тайме??)))))) а во втором можно было думать о финале лиги чемпионов?)))))
zenit advokaat
сегодня в 00:58
я бы добавил с такой игрой не о выходе из группы думать не чего а о выходе на поле вообще
Шуnя771
сегодня в 00:36
Бенфика вас не пропустит, по любому!

Бери шинель - иди домой!)
Owl Fake
сегодня в 00:33
А может нажрaлись вы уже? Пора уйти, дальше только хуже будет.
Евровесну хочешь-нехочешь, а получишь с такой-то донной Бенфикой. Другой вопрос - нужна ли она ЦСКА?
SlavikXP ответил RDeanW
сегодня в 00:15
RDeanW:
"что-то" надо менять цска на другой клуб в лиге чемпионов)
вот надо у Гинера спросить, он же эксперт, кто достоин выступать в ЛЧ?
Владимир Богатов ответил SlavikXP
сегодня в 00:14
SlavikXP:
0 ударов в створ за весь домашний матч - с такой игрой и статистикой вам даже в ФНЛ делать будет нечего, менять надо что-то.
В ФНЛ они выпустят Олонаре и влетят от Курска, как всегда...
RDeanW ответил SlavikXP
сегодня в 00:14
SlavikXP:
0 ударов в створ за весь домашний матч - с такой игрой и статистикой вам даже в ФНЛ делать будет нечего, менять надо что-то.
"что-то"
надо менять цска на другой клуб в лиге чемпионов)
бибра
сегодня в 00:13
перестроились то может и авантюрно, не действовали ли...
Obdulio Varela
сегодня в 00:12
О выходе на пенсию надо думать
SlavikXP
сегодня в 00:12
0 ударов в створ за весь домашний матч - с такой игрой и статистикой вам даже в ФНЛ делать будет нечего, менять надо что-то.
Владимир Богатов ответил RDeanW
сегодня в 00:11
RDeanW:
0 ударов в створ дома с базелем завязывайте с лигой чемпионов - это не ваше
А как же Игорь? Вы о нем подумали? Как он рекорд обновлять будет?
RDeanW
сегодня в 00:09
0 ударов в створ
дома
с базелем

завязывайте с лигой чемпионов - это не ваше
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