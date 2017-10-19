Ганчаренко: «В первом тайме всё было как-то трусливо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение от «Базеля» (0:2) в Лиге чемпионов.
«Мы очень плохо провели первый тайм. Даже не могу припомнить, чтобы настолько плохо играли. Даже игрой не могу назвать то, что было. Это как-то все трусливо. Во втором тайме путем изменения схемы давление возросло, но его не хватило, чтобы создавать опасные моменты. Были только кое-какие подходы.
Надо сказать, что игроки, которые восстановились, еще находятся в плохой форме. Может быть, в этом причина. Но каких-то оправданий не хочется искать, поскольку когда ты атакуешь много позиционно, то оголяешь зоны и получаешь контратаки. С контратаки мы и пропустили.
Замена Игнашевича не связана с его ошибкой. Нам нужен был игрок в центре поля. Оланаре был готов выйти, но приняли решение выпустить Чалова.
До ответной игры с „Базелем“ еще много времени, и рано о ней думать. Сейчас будет „Зенит“ — это не менее важная игра».
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Если Оланаре был готов выйти - зачем выпускать Чалова??? Олонаре хотя бы бодается. Ему пол африки кормить нужно, а Чалов на бабушкиных пирожках протянет и так.
Если Оланаре был готов выйти - зачем выпускать Чалова??? Олонаре хотя бы бодается. Ему пол африки кормить нужно, а Чалов на бабушкиных пирожках протянет и так.
Сегодня 00:08
Всё равно у ЦСКА шансов больше, чем у Спартака - ничья с Марибором аукнется.
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Шансов на что у ЦСКА больше???
Сегодня 00:08
Всё равно у ЦСКА шансов больше, чем у Спартака - ничья с Марибором аукнется.
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Шансов на что у ЦСКА больше???