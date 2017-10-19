Ганчаренко: «В первом тайме всё было как-то трусливо»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Чехия. Высшая лига
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
  • Главные новости
  • Все новости
23:40
МЮ на выезде добыл победу над «Бенфикой»24
23:37
«Челси» и «Рома» забили друг другу по три мяча76
23:36
Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Олимпиакос»95
23:34
ЦСКА дома уступил «Базелю»382
23:07
Месси забил свой 100-й мяч в еврокубках25
01:18
Кучаев: «В каждой игре Лиги чемпионов мне нелегко выходить на поле»0
01:00
Сухи: «Могли забить ЦСКА ещё больше»1
00:57
Уткин: «Был бы на поле Оланаре - всё можно было бы свалить на него»2
00:52
Оберлин: «„Базель“ давил с первой минуты матча»0
00:51
Джеко: «Ни разу не забивал „Челси“, выступая за „Ман Сити“. Сегодня я это исправил»0
00:42
Ганчаренко: «Акинфеев много нас выручает»6
00:38
Тренер «Базеля»: «Мы гордимся победой над ЦСКА»2
00:37
Пьянич: «„Ювентусу“ вначале немного не повезло»0
00:33
Моуриньо: «У меня никогда не возникало чувства, что МЮ может пропустить»0
00:31
Верратти: «ПСЖ создал не так много моментов»0
00:26
Роббен: «Не всё идеально, но мы на правильном пути»1
00:25
Бубнов: «Можно говорить, что после такого поражения Лига чемпионов для ЦСКА закончилась»13
00:20
Конте: «Ничья в матче с „Ромой“ - справедливый результат»2
00:18
Рэшфорд получил травму колена0
00:12
Матич: «Моуриньо просил чаще бить издали»0
00:12
Хомуха: «По такой игре выделять лучшего не приходится, но Акинфеев держит марку»10
00:07
А. Березуцкий: «С такой игрой, как в 1-м тайме, о выходе из группы и думать нечего»12
00:07
Линделеф: «Особых ощущений от игры с „Бенфикой“ не было»1
00:02
Азар: «Джеко - фантастический форвард»3
23:55
Головин: «Чтобы обыграть „Базель“ в гостях, нам надо быстрее принимать решения на поле»13

Ганчаренко: «В первом тайме всё было как-то трусливо»

сегодня, 00:03
ЦСКАЦСКА0 : 2БазельБазельМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение от «Базеля» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Мы очень плохо провели первый тайм. Даже не могу припомнить, чтобы настолько плохо играли. Даже игрой не могу назвать то, что было. Это как-то все трусливо. Во втором тайме путем изменения схемы давление возросло, но его не хватило, чтобы создавать опасные моменты. Были только кое-какие подходы.

Надо сказать, что игроки, которые восстановились, еще находятся в плохой форме. Может быть, в этом причина. Но каких-то оправданий не хочется искать, поскольку когда ты атакуешь много позиционно, то оголяешь зоны и получаешь контратаки. С контратаки мы и пропустили.

Замена Игнашевича не связана с его ошибкой. Нам нужен был игрок в центре поля. Оланаре был готов выйти, но приняли решение выпустить Чалова.

До ответной игры с „Базелем“ еще много времени, и рано о ней думать. Сейчас будет „Зенит“ — это не менее важная игра».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Влад Богатырёв ответил 773sergeytank
сегодня в 01:09
773sergeytank:
Занять четвёртое место в группе))
Я тоже так думаю.))
773sergeytank ответил Влад Богатырёв
сегодня в 01:06
Влад Богатырёв:
petrovich58 Сегодня 00:08 Всё равно у ЦСКА шансов больше, чем у Спартака - ничья с Марибором аукнется. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Шансов на что у ЦСКА больше???
Занять четвёртое место в группе))
Влад Богатырёв
сегодня в 00:48
Что-то напоминает о "Джентельменах с тросточкой".
Если Оланаре был готов выйти - зачем выпускать Чалова??? Олонаре хотя бы бодается. Ему пол африки кормить нужно, а Чалов на бабушкиных пирожках протянет и так.
Влад Богатырёв ответил petrovich58
сегодня в 00:43
petrovich58:
Всё равно у ЦСКА шансов больше, чем у Спартака - ничья с Марибором аукнется.
petrovich58
Сегодня 00:08
Всё равно у ЦСКА шансов больше, чем у Спартака - ничья с Марибором аукнется.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Шансов на что у ЦСКА больше???
П.Пар
сегодня в 00:42
Эх вы, кони-звери! Я так за вас болел, думал, вы поддержите нашу вчерашнюю победу. А вы так меня огорчили! Это ж надо, НИ ОДНОГО (!!!) удара в створ ворот за всю игру!
Saang ответил orbit22rus
сегодня в 00:31
orbit22rus:
А тип во втором тайме лучше сыграли?)
Ну хотя бы определили в каком направлении станция метро Динамо...
Gahi
сегодня в 00:23
Если тренер не может выпуская на поля игроков из зайцев сделать Львов то грош
isamsn
сегодня в 00:21
Да не трусливо, а бездарно. Такое ощущение что Базель имел численное преимущество игроков так в пять...
romarez ответил petrovich58
сегодня в 00:19
petrovich58:
Всё равно у ЦСКА шансов больше, чем у Спартака - ничья с Марибором аукнется.
Мил человек, шансов больше где? и в чем?
orbit22rus
сегодня в 00:19
А тип во втором тайме лучше сыграли?)
romarez
сегодня в 00:17
А у цска из года в год все как то трусливо
Stormtrooper-26
сегодня в 00:11
Ганчаренке токмо всякие БАТЭ тренировать)) хотя для нынешнего ЦСКА даже БАТЭ гранд )))
Valeriy-48
сегодня в 00:09
То, что показало сегодня ЦСКА, футболом назвать трудно. Мне кажется, что вопросов больше к Гончаренко, чем к игрокам команды.
SlavikXP
сегодня в 00:09
Конечно рано об ответной игре думать))) и за 2 дня до нее будет рано) Сейчас ведь главное трусливо выйти из раздевалки и попытаться спокойно добраться до дома)
Доктор Новитски
сегодня в 00:09
Мне сейчас состав коней напоминает, когда у нас Прудников был топ форвардом. Я тогда после каждого матча плевался. На самом деле мне искренне жаль их болел, любой адекватный Спартач понимает, что они сейчас испытывают от матча к матчу.
petrovich58
сегодня в 00:08
Всё равно у ЦСКА шансов больше, чем у Спартака - ничья с Марибором аукнется.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100