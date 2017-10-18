Ганчаренко: «Спаренные встречи в Лиге чемпионов - определяющие. Я всегда об этом говорил»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» заявил, что сегодняшний поединок против швейцарцев и ответная встреча на выезде будут иметь определяющее значение для «армейцев»:

«После матча с „Краснодаром“ у нас все в строю, кроме Алана Дзагоева. Не будет Васи Березуцкого, но, если было бы нужно, он бы сыграл.

У нас есть план на эту игру, но мы не хотим раскрывать карты. Мы на своем стадионе, при родных трибунах, и мы должны играть первым номером, но также обязаны учитывать сильные стороны соперника.

Важны ли спаренные матчи в Лиге чемпионов? Безусловно, эти встречи определяющие. Я всегда об этом говорил».

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