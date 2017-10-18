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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
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21:45 30’ Андерлехт 0:1 ПСЖ
21:45 30’ Бавария 2:0 Селтик
21:45 Идет первый тайм, 30’ Челси 1:0 Рома
21:45 Идет первый тайм, 30’ Ювентус 1:1 Спортинг
21:45 Идет первый тайм, 30’ Барселона 1:0 Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
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Ганчаренко: «Спаренные встречи в Лиге чемпионов - определяющие. Я всегда об этом говорил»

сегодня, 21:37
ЦСКАЦСКА0 : 1БазельБазельИдет первый тайм

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» заявил, что сегодняшний поединок против швейцарцев и ответная встреча на выезде будут иметь определяющее значение для «армейцев»:

«После матча с „Краснодаром“ у нас все в строю, кроме Алана Дзагоева. Не будет Васи Березуцкого, но, если было бы нужно, он бы сыграл.

У нас есть план на эту игру, но мы не хотим раскрывать карты. Мы на своем стадионе, при родных трибунах, и мы должны играть первым номером, но также обязаны учитывать сильные стороны соперника.

Важны ли спаренные матчи в Лиге чемпионов? Безусловно, эти встречи определяющие. Я всегда об этом говорил».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 21:48
Я согласен с Гончаренко
Gahi
сегодня в 21:43
ПОБЕДЫ ЦСКА. УДАЧИ.
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