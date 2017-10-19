Моуриньо: «У меня никогда не возникало чувства, что МЮ может пропустить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо похвалил своих игроков за надежную игру в обороне в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики»:

«Мы контролировали ход матча, Давиду Де Хеа не пришлось совершить ни одного сэйва. У меня никогда не возникало чувства, что мы можем пропустить, мы здорово действовали в обороне.

Порой мне кажется, что хорошая игра в обороне - это преступление, но это позволяет добиваться результатов. Нам осталось набрать 1 очко, чтобы обеспечить себе выход из группы, а победа гарантирует нам первое место в квартете, при этом нас ожидает еще два домашних матча. Хорошая игра».

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