Оберлин: «„Базель“ давил с первой минуты матча»

Форвард «Базеля» Димитри Оберлин прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче Лиги чемпионов, где он отметился голом.

«Мы давили с первой минуты матча. Мы знали, что ЦСКА будет стараться играть выше. На самом деле, я сегодня мог забить три мяча, но не получилось. Рад, что по крайней мере отметился мячом. В перерыве тренер попросил нас продолжать в том же духе, играть так же, как в первом тайме. Нужно было ловить соперника на контратаках.

В концовке игры у меня было три момента, но я слишком долго думал. Такой шанс выпадает не каждый раз, и нужно быть к нему готовым. В любом случае, я доволен, что использовал свой последний шанс».

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