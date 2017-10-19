Ганчаренко: «Акинфеев много нас выручает»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко не считает, что голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев виноват в 1-м пропущенном мяче от «Базеля» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Согласен ли с тем, что в первом голе есть и вина Акинфеева? Акинфеев – последний, кого надо винить в пропущенных мячах. Он много нас выручает. Случился прорыв между линиями. Кто-то не успел догнать, другие - встретить. В такие моменты жди беды.

О чем говорил Кучаеву сразу после матча? Сказал, что он зря полез в центр. Зоны была перенасыщена, из-за чего мы получили контратаку».

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