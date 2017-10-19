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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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Ганчаренко: «Акинфеев много нас выручает»

сегодня, 00:42
ЦСКАЦСКА0 : 2БазельБазельМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко не считает, что голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев виноват в 1-м пропущенном мяче от «Базеля» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Согласен ли с тем, что в первом голе есть и вина Акинфеева? Акинфеев – последний, кого надо винить в пропущенных мячах. Он много нас выручает. Случился прорыв между линиями. Кто-то не успел догнать, другие - встретить. В такие моменты жди беды.

О чем говорил Кучаеву сразу после матча? Сказал, что он зря полез в центр. Зоны была перенасыщена, из-за чего мы получили контратаку».

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Все комментарии
Влад Богатырёв
сегодня в 01:12
Если бы не Акинфеев.................
Выражение после каждого матча звучит по-разному)))
CSKA2012
сегодня в 01:08
    Saang
    сегодня в 00:58
    Уже 42 раза
    ermak6448
    сегодня в 00:52
    Это так и есть
    Шуnя771
    сегодня в 00:48
    Пусть играет!

    Не только вы, но и мы верим в него...)))
    spartach n1
    сегодня в 00:47
    Конечно выручает,наблюдая за рекордом игаряна не каждый заметит что игры у цска нет !
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