Оуэн: «Салах - это прекрасное подписание „Ливерпуля“»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн в восторге от игры летнего приобретения мерсисайдцев Мохамеда Салаха:

«Салах великолепно начал в „Ливерпуле“. У команды есть скорость на каждом из флангов. Поверить не могу, сколько моментов создает Мохамед.

Он не лучший в плане завершения атак, но у него много моментов в каждом матче, его показатели растут. Он уже приближается к 10 голам. Для вингера это великолепный результат. Прекрасное подписание».

Напомним, Салах попал в число футболистов, номинированных на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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