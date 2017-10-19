Оуэн: «Салах - это прекрасное подписание „Ливерпуля“»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн в восторге от игры летнего приобретения мерсисайдцев Мохамеда Салаха:
«Салах великолепно начал в „Ливерпуле“. У команды есть скорость на каждом из флангов. Поверить не могу, сколько моментов создает Мохамед.
Он не лучший в плане завершения атак, но у него много моментов в каждом матче, его показатели растут. Он уже приближается к 10 голам. Для вингера это великолепный результат. Прекрасное подписание».
Напомним, Салах попал в число футболистов, номинированных на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Я смотрел пару матчей Ливерпуля и вспоминаю выступления Салаха в Челси.
Так это игрок с бешеной скоростью и неплохой техникой, НО какой же он ТУПОЙ на поле, креативного мышления - 0.
Когда он наберется опыта, то скорость и резкость уже пойдут на спад, так он и останется средним игроком по меркам АПЛ.
Я смотрел пару матчей Ливерпуля и вспоминаю выступления Салаха в Челси.
Так это игрок с бешеной скоростью и неплохой техникой, НО какой же он ТУПОЙ на поле, креативного мышления - 0.
Когда он наберется опыта, то скорость и резкость уже пойдут на спад, так он и останется средним игроком по меркам АПЛ.