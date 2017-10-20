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Рейнгольд: «Я не хочу, чтобы Промес уходил из „Спартака“»

сегодня, 09:52
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил восхищение игрой полузащитника «красно-белых» Квинси Промеса:

«Промес — это уникальное явление. Люди, продавшие его в „Спартак“, жалеют об этом. Он прибавил в „Спартаке“. У него потрясающая стартовая скорость. Она позволяет ему на коротком отрезке моментально убрать мяч под себя и ударить. Еще у него поставленный удар „щечкой“. Мяч летит по траектории неудобной для вратаря. Великолепный парень.

Я не хочу, чтобы он уходил из „Спартака“. В другом чемпионате он „потеряется“, как это случилось с Вагнером Лавом, Сейду Думбия и Ахмедом Мусой. Там совершенно другие  требования предъявляют к футболистам».

Напомним, что Промес попал в символическую сборную 3-го тура Лиги чемпионов.

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Все комментарии
sir_Alex
сегодня в 10:34
И я не хочу! Но он всё равно уйдёт.
Gunslinger
сегодня в 10:30
Рейнгольд:
"Промушка, солнышко, останься, сокол ясный!!!
А я тебе ребёночка рожу и песенке научу : "Уно, уно, уно моменто...." :)))))))))))

Да здравствует пятница!!!
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:23
Бывших коней зачем сюда приписывать?). Квинси же левые пенки не бьёт, добывая себе славу потом и кровью, тепличных условий никто ему не создаёт. Так что всё получится у него там за бугром.
VadimR
сегодня в 10:19
Даже адекватные болельщики других клубов не хотят ухода Промеса! Такие игроки украшение всего нашего чемпионата, мясным очень повезло с трансфером!
SanitarForest ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:19
Jeck Denielse:
Позавчера - день Бубнова..... Вчера - Ловчева.... Сегодня - день Рейнгольда..... Кто нибудь знает принцип распределения очерёдности выступлений по "пению од величайшей команде современности" "мега-экспертов" по дням..... ??? Завтра Мостовой подведёт итоги....))) "День Сурка"...нескончаемый......
итоги подведет Орлов...
SanitarForest
сегодня в 10:18
интересно а всех вот этих товарищей которые потерялись он случайно привел в пример? или это расизм?))
а по факту...Вагнер ушел не мальчиком,Думбие вообще не понятно сколько лет ну а Мусса вообще не футболист а легкоатлет
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:11
ПРОМЕС: ВАЛЕРИЙ НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ РАДИ ВАС Я НЕ ПОКИНУ СПАРТАК НИКОГДА !
Scuderia Ferrari
сегодня в 10:07
Гранквист: Не хочу, чтобы промес сыграл на ЧМ
DEIVID
сегодня в 10:00
Никто не хочет, но это будет логичным решением. В отличие от наших миллионеров, которым и здесь хорошо, за счет паспорта в основу проходят и денег больше чем в Европе получают, а на развитие плевать.
Jeck Denielse
сегодня в 09:59
Позавчера - день Бубнова.....
Вчера - Ловчева....
Сегодня - день Рейнгольда.....

Кто нибудь знает принцип распределения очерёдности выступлений по "пению од величайшей команде современности" "мега-экспертов" по дням..... ???

Завтра Мостовой подведёт итоги....)))

"День Сурка"...нескончаемый......
kokshareal
сегодня в 09:56
тебя забыли спросить. какой норм игрок будет задерживаться в нашем чемпе?
Aram Yagubyan
сегодня в 09:56
Ну тогда точно не уйдёт.
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