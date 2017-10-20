Рейнгольд: «Я не хочу, чтобы Промес уходил из „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил восхищение игрой полузащитника «красно-белых» Квинси Промеса:
«Промес — это уникальное явление. Люди, продавшие его в „Спартак“, жалеют об этом. Он прибавил в „Спартаке“. У него потрясающая стартовая скорость. Она позволяет ему на коротком отрезке моментально убрать мяч под себя и ударить. Еще у него поставленный удар „щечкой“. Мяч летит по траектории неудобной для вратаря. Великолепный парень.
Я не хочу, чтобы он уходил из „Спартака“. В другом чемпионате он „потеряется“, как это случилось с Вагнером Лавом, Сейду Думбия и Ахмедом Мусой. Там совершенно другие требования предъявляют к футболистам».
Напомним, что Промес попал в символическую сборную 3-го тура Лиги чемпионов.
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"Промушка, солнышко, останься, сокол ясный!!!
А я тебе ребёночка рожу и песенке научу : "Уно, уно, уно моменто...." :)))))))))))
Да здравствует пятница!!!
"Промушка, солнышко, останься, сокол ясный!!!
А я тебе ребёночка рожу и песенке научу : "Уно, уно, уно моменто...." :)))))))))))
Да здравствует пятница!!!
а по факту...Вагнер ушел не мальчиком,Думбие вообще не понятно сколько лет ну а Мусса вообще не футболист а легкоатлет
а по факту...Вагнер ушел не мальчиком,Думбие вообще не понятно сколько лет ну а Мусса вообще не футболист а легкоатлет
Вчера - Ловчева....
Сегодня - день Рейнгольда.....
Кто нибудь знает принцип распределения очерёдности выступлений по "пению од величайшей команде современности" "мега-экспертов" по дням..... ???
Завтра Мостовой подведёт итоги....)))
"День Сурка"...нескончаемый......
Вчера - Ловчева....
Сегодня - день Рейнгольда.....
Кто нибудь знает принцип распределения очерёдности выступлений по "пению од величайшей команде современности" "мега-экспертов" по дням..... ???
Завтра Мостовой подведёт итоги....)))
"День Сурка"...нескончаемый......