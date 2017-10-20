Рейнгольд: «Я не хочу, чтобы Промес уходил из „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил восхищение игрой полузащитника «красно-белых» Квинси Промеса:

«Промес — это уникальное явление. Люди, продавшие его в „Спартак“, жалеют об этом. Он прибавил в „Спартаке“. У него потрясающая стартовая скорость. Она позволяет ему на коротком отрезке моментально убрать мяч под себя и ударить. Еще у него поставленный удар „щечкой“. Мяч летит по траектории неудобной для вратаря. Великолепный парень.

Я не хочу, чтобы он уходил из „Спартака“. В другом чемпионате он „потеряется“, как это случилось с Вагнером Лавом, Сейду Думбия и Ахмедом Мусой. Там совершенно другие требования предъявляют к футболистам».

Напомним, что Промес попал в символическую сборную 3-го тура Лиги чемпионов.

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