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Рейнгольд: «„Спартаку“ повезло с „Севильей“? Выйдите и случайно забейте ей 5 мячей!»

сегодня, 09:18
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд остался доволен выступлением «красно-белых» в матче с «Севильей»:

«Судя по матчу с „Севильей“, наша команда была в большом порядке. Раньше в „Спартаке“ был переполненный лазарет. И в нем продолжает находиться Зе Луиш. Это не последний футболист, а полкоманды. И если бы все травмированные футболисты во всеоружии встретили „Ливерпуль“, англичане были бы биты, как была бита „Севилья“. Но „Спартак“ играл с одним Луисом Адриано впереди.

Многие говорят, что „Спартаку“ повезло с „Севильей“, а выйдите и случайно забейте пять мячей такой команде! „Спартак“ выглядел лучше во всех футбольных компонентах.

Ответный матч с „Севильей“? „Спартаку“ на выезде играть легче, чем дома. Почему? „Севилья“ - играющая команда и она побежит вперед. Ей нужно реабилитироваться. Вот, наказывайте на контратаках. Одной передачей выводите футболистов в атаку. Главное — не перегореть, выйти в спокойной обстановке. В остальном, с „Севильей“ играть можно. Ее стиль похож на спартаковский. Другое дело — исполнители».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:29
Ну вот успокоился ветеран-хорошо. Уже надежда у него появилась в ответке, а то к вечеру следующего дня после цирюльников, какой-то мандраж был.
Здоровья ветерану!
Gunslinger
сегодня в 10:27
Чего ж тут непонятного!
Вышел и НЕСЛУЧАЙНО забил 5 мячей!!!
Делов то!!!
А вы говорите: "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ"!!! :))))
cska1948
сегодня в 10:27
18.10. 2017 г. Рейнгольд:"Мы сейчас говорим только об одной игре, которую „Спартак“ удачно провел с „Севильей“. А перспективы, честно говоря, тревожные. После такой победы „Спартаку“ будет очень тяжело играть на выезде с „Севильей“. Там будет реванш по полной программе.

Сегодня:"Ответный матч с „Севильей“? „Спартаку“ на выезде играть легче, чем дома."
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Мнение Рейнгольда переменчиво, как осенняя погода.
112910415
сегодня в 10:21
наш человек!
drug01
сегодня в 10:09
Ответная игра покажет. ......
kokshareal
сегодня в 09:59
Я болею за все российские команды в Еврокубках, но будем оптимистами, спартаку еще очень далеко до ЛЧ. у всех средних команд бывает фиаско над топ клубами. Вспомним ту же игру рубина с барселоной!
Aram Yagubyan
сегодня в 09:54
Если бы все были в составе, то Ливерпуль был бы бит...
Ахахахаахахахаха
Если один раз за 20 лет кого-то крупно в Европ обыграть, то это ещё не гарант величия, Валерик! Не стыди красно-белую европейскую команду:)
Jeck Denielse
сегодня в 09:53
Такое бывает....это игра.
Никто же не считает всерьёз что Базель способен хоть раз ещё обыграть Бенфику 5:0......или Спартак Севилью 5:1........

Это Севилья.....самый "домашний" клуб из существующих....ещё недавно были целые сезоны когда великолепная команда Эмери забирая 3 кубка ЛЕ подряд не могла ни разу выиграть в чемпионате в гостях....и Спартак так же хорошо играет дома а в гостях по 5 месяцев не выигрывает......

Если Спартак обыграет Севилью в Испании вот тогда и можно будет говорить о "неслучайности" произошедшего......а так пока - просто результат,удививший многих.....ибо Севилья 20-е место в рейтинге IFFHS......а Спартак 100-какой то.......
ermak6448
сегодня в 09:51
Не правда ваша
" Спартак " играл с задором и от души.
А вы и в очках оказывается плохо видите товарищ Валерий Рейнгольд - бывший нападающий «Спартака»...
tuman960
сегодня в 09:48
всё как всегда-стоит Спартаку случайно выиграть появляются такие как Рейнгольд и распускают павлиний хвост до следующей игры!Дальше идут стоны и причитания!!!!
старина
сегодня в 09:43
Те,кто это говорит,способны только мячики и подавать
Василий 50
сегодня в 09:36
Рейнгольду нужно налить...
Spartak_Rulit
сегодня в 09:35
Стране дали праздник ,и повод для гордости !!!У нас их не много. Спасибо команде!!!
Жека Сорокин
сегодня в 09:30
Вся разница в том, что кто то Чемпион и играет в ЛЧ, а кто то с русенборгами и бнегудами катает в левом турнирчике. Включай хоть иногда голову..
Ironyfan
сегодня в 09:25
Ну болельщики Спартака любят говорить о случайности 5 мячей в их ворота от Зенита...)
Жека Сорокин
сегодня в 09:23
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