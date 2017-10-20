Рейнгольд: «„Спартаку“ повезло с „Севильей“? Выйдите и случайно забейте ей 5 мячей!»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд остался доволен выступлением «красно-белых» в матче с «Севильей»:

«Судя по матчу с „Севильей“, наша команда была в большом порядке. Раньше в „Спартаке“ был переполненный лазарет. И в нем продолжает находиться Зе Луиш. Это не последний футболист, а полкоманды. И если бы все травмированные футболисты во всеоружии встретили „Ливерпуль“, англичане были бы биты, как была бита „Севилья“. Но „Спартак“ играл с одним Луисом Адриано впереди.

Многие говорят, что „Спартаку“ повезло с „Севильей“, а выйдите и случайно забейте пять мячей такой команде! „Спартак“ выглядел лучше во всех футбольных компонентах.

Ответный матч с „Севильей“? „Спартаку“ на выезде играть легче, чем дома. Почему? „Севилья“ - играющая команда и она побежит вперед. Ей нужно реабилитироваться. Вот, наказывайте на контратаках. Одной передачей выводите футболистов в атаку. Главное — не перегореть, выйти в спокойной обстановке. В остальном, с „Севильей“ играть можно. Ее стиль похож на спартаковский. Другое дело — исполнители».

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