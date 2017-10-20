Агент: «Мбаппе хотел перейти в „Барселону“, узнав, что оттуда уходит Неймар»

Хосеп Мария Мингелла, бывший агент Лионеля Месси, сообщил о том, что этим летом юный нападающий Килиан Мбаппе готов был сменить «Монако» только на «Барселону»:

«Трансфер должен был обойтись в 120 млн евро, еще 30 млн — бонусами. Если куда парень и хотел перейти, то только в „Барселону“, узнав, что оттуда уходит Неймар.

Он не собирался ехать в Париж или Мадрид. Он хотел только в „Барселону“ и никуда больше».

Напомним, в итоге Мбаппе оказался в ПСЖ.

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