Агент: «Мбаппе хотел перейти в „Барселону“, узнав, что оттуда уходит Неймар»

Хосеп Мария Мингелла, бывший агент Лионеля Месси, сообщил о том, что этим летом юный нападающий Килиан Мбаппе готов был сменить «Монако» только на «Барселону»:
«Трансфер должен был обойтись в 120 млн евро, еще 30 млн — бонусами. Если куда парень и хотел перейти, то только в „Барселону“, узнав, что оттуда уходит Неймар.
Он не собирался ехать в Париж или Мадрид. Он хотел только в „Барселону“ и никуда больше».
Напомним, в итоге Мбаппе оказался в ПСЖ.
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Напомним, в итоге Мбаппе оказался в ПСЖ.
А как же Париж мой дом?)
Хотя о чём говорить после его слов о том, что он наслаждался и учился наблюдая за играми Рональдиньо, когда тот играл в ПСЖ и это когда ему было то всего 4 года! Уникум.
Напомним, в итоге Мбаппе оказался в ПСЖ.
А как же Париж мой дом?)
Хотя о чём говорить после его слов о том, что он наслаждался и учился наблюдая за играми Рональдиньо, когда тот играл в ПСЖ и это когда ему было то всего 4 года! Уникум.