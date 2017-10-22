Дзадза будет вызван в сборную Италии вместо травмированного Белотти

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза получит вызов в сборную Италии на стыковые матчи против команды Швеции, утверждают местные СМИ.

Сообщается, что Дзадза заменит в заявке «Скуадра Адзурры» травмированного Андреа Белотти.

Дзадза прекрасно начал новый сезон, забив 7 мячей в первых 9 турах чемпионата Испании, в результате чего был назван игроком месяца в Ла Лиге в сентябре. Стоит отметить, что форвард уже год как не вызывался под знамена сборной Италии.

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