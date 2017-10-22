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«Динамо»: «На все времена Лев Яшин – это знак высочайшего качества!»

сегодня, 11:55

Сегодня 88 лет могло исполниться легендарному голкиперу московского «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину.

Чемпион СССР 1954, 1955, 1957, 1959 и 1963 годов. Обладатель Кубка СССР 1953, 1967 и 1970 годов. Участник чемпионатов мира 1958, 1962, 1966 (4-е место) годов. Олимпийский чемпион 1956 года. Обладатель Кубка Европы 1960 года. Серебряный призер Кубка Европы 1964 года. Единственный обладатель «Золотого мяча» среди голкиперов (1963 год).

«Лев Иванович за время своей жизни сделал для „Динамо“, футбола, спорта столько, что его теплым словом вспомнят и через двести, и через триста лет... Его наследие – бесценно! Футбольные подвиги на лучших стадионах мира и человеческое благородство вне поля сделали Яшина символом нашей страны для миллионов людей. На все времена Лев Яшин – это знак высочайшего качества!

Именно о таких личностях говорят: человек–эпоха. Именно на таких примерах вырастают настоящие патриоты своей Родины, своего клуба!» - говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

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Все комментарии
mat73
сегодня в 12:28
Светлая память хорошему человеку и великому спортсмену!
Смитерс
сегодня в 12:28
Сегодня и у Андрея Кобелева день рождения.
Байкал Иркутск
сегодня в 12:23
Лев Иванович Яшин это достояние всего нашего футбола!!!
DinamoMaxx
сегодня в 12:14
Вы только Яшина не позорьте, а то болтаетесь в *опе уже сколько лет...
sir-5
сегодня в 12:11
Вопрос,вынесенный в заголовок,недискуссионный! Достаточно глянуть на признание "мирового футбольного общака".Как Пушкин-создатель современного русского языка(не путать с кампутирной феней),так Яшин-создатель современной футбольной школы и искусства.Все нынешние кунштюки-вариации,дальнейшее развитие этого.Счастлив,что довелось видеть Льва Ивановича на поле воочию.
Беренгар
сегодня в 12:04
Яшин лучший..
cska1948
сегодня в 12:01
Как Пеле лучший нападающий, так и Яшин лучший вратарь - на все времена!
kastites
сегодня в 11:59
Яшин это гордость совецкого спорта
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