«Динамо»: «На все времена Лев Яшин – это знак высочайшего качества!»

Сегодня 88 лет могло исполниться легендарному голкиперу московского «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину.

Чемпион СССР 1954, 1955, 1957, 1959 и 1963 годов. Обладатель Кубка СССР 1953, 1967 и 1970 годов. Участник чемпионатов мира 1958, 1962, 1966 (4-е место) годов. Олимпийский чемпион 1956 года. Обладатель Кубка Европы 1960 года. Серебряный призер Кубка Европы 1964 года. Единственный обладатель «Золотого мяча» среди голкиперов (1963 год).

«Лев Иванович за время своей жизни сделал для „Динамо“, футбола, спорта столько, что его теплым словом вспомнят и через двести, и через триста лет... Его наследие – бесценно! Футбольные подвиги на лучших стадионах мира и человеческое благородство вне поля сделали Яшина символом нашей страны для миллионов людей. На все времена Лев Яшин – это знак высочайшего качества!

Именно о таких личностях говорят: человек–эпоха. Именно на таких примерах вырастают настоящие патриоты своей Родины, своего клуба!» - говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

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