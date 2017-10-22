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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
18:00 сегодня Тоттенхэм -:- Ливерпуль
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
17:15 сегодня Сельта -:- Атлетико М
21:45 сегодня Реал -:- Эйбар
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16:00 сегодня Милан -:- Дженоа
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19:00 сегодня Удинезе -:- Ювентус
21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
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15:30 сегодня Фейеноорд -:- Аякс
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16:30 сегодня ЦСКА -:- Зенит
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15:00 сегодня Спартак-2 -:- Тюмень
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19:30 сегодня Динамо К -:- Шахтер Дн
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Райола: «Не позволю Ибрагимовичу завершить карьеру. Мои дети выросли, и мне нужны деньги»

сегодня, 11:15

Мино Райола - агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, не без доли иронии заявил, что не позволит 36-летнему шведу в ближайшие годы завершить карьеру:

«Ибра еще может играть и играть. В нем есть еще лет 5-6 футбола. Я не позволю ему завершить карьеру. Я работаю его агентом уже несколько лет. Теперь моя очередь. Мои дети выросли, и мне нужны деньги.

Мы с ним договаривались о том, что я буду работать его агентом 5 лет. Теперь мы поменяемся местами: зарплата пойдет мне, а он будет получать проценты».

«Балотелли – лучший форвард Италии». Правила Мино Райолы

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Все комментарии
Milan199675
сегодня в 12:00
У Ибрагимовича самые красивые и необычные голы.
HULL_TIGR
сегодня в 11:59
Деньги ему нужны... Сказал бы, что миру нужен герой. Я, например, всегда себе так говорю, просыпаясь поутру.
Шуnя771
сегодня в 11:48
Гена!
Кстати, а где этот товарищ?)

Его в Тосно ещё не выгнали или никому не нужен?

Мячи подносит в Зените?))
Barcamilan
сегодня в 11:45
жадный жиробас, ибра вышвырнет тебя при желании
starche
сегодня в 11:42
Этот и на каталке заставит играть.
sir-5 ответил Шуnя771
сегодня в 11:22
Шуnя771:
Дайте Ибре Золотой мяч, из всей публики он больше всех его заработал!
А куды-ть Тсюбу денем??? Впрочем,хватит с него шнурка от золотого кожаного мяча...
sir-5
сегодня в 11:21
Не плати налоги,и живи спокойно и счастливо много лет.Как Месси,Роналду,Неймар и прочая,и прочая,и прочая...
Шуnя771
сегодня в 11:18
Дайте Ибре Золотой мяч, из всей публики он больше всех его заработал!
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