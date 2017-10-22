Райола: «Не позволю Ибрагимовичу завершить карьеру. Мои дети выросли, и мне нужны деньги»

Мино Райола - агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, не без доли иронии заявил, что не позволит 36-летнему шведу в ближайшие годы завершить карьеру:

«Ибра еще может играть и играть. В нем есть еще лет 5-6 футбола. Я не позволю ему завершить карьеру. Я работаю его агентом уже несколько лет. Теперь моя очередь. Мои дети выросли, и мне нужны деньги.

Мы с ним договаривались о том, что я буду работать его агентом 5 лет. Теперь мы поменяемся местами: зарплата пойдет мне, а он будет получать проценты».

«Балотелли – лучший форвард Италии». Правила Мино Райолы

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте