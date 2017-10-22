Каррагер: «Почти каждый болельщик „Эвертона“ хочет отставки Кумана, но кем его заменить?»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер не уверен, что боссам «Эвертона» следует отправить в отставку главного тренера «ирисок» Рональда Кумана за слабые результаты команды на старте сезона:

«Почти каждый болельщик „Эвертона“, которого я знаю, хочет отставки Кумана. У них ужасные результаты в последних матчах, но кто может его заменить? Да особо-то и никто.

Прошло лишь 8 туров. Куман работает в АПЛ уже три года. В „Саутгемптоне“ он финишировал на 5-м и 7-м местах, в прошлом сезоне занял с „Эвертоном“ 6-е место».

Ранее сообщалось, что Кумана в «Эвертоне» может сменить Дэвид Мойес.

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