Почеттино о решении Уокера уйти из «Тоттенхэма»: «Это была пощёчина клубу»

Британские СМИ продолжают публиковать отрывки из книги главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино «Brave New World». На этот раз аргентинский специалист поведал о том, как о узнал о решении экс-защитника «шпор» Кайла Уокера, который летом перебрался в «Манчестер Сити», покинуть команду.

- Шеф, я уже в «Тоттенхэме» 9 лет. Я вот тут поразмыслил, мое сердце больше не принадлежит этому клубу. И голова тоже. Я отдал «Тоттенхэму» все, что должен был. Я хочу сказать вам о том, что летом намерен покинуть клуб.

- Кайл, ты должен оставаться профессионалом. До конца сезона осталось полтора месяца. Мы боремся за победу в АПЛ и Кубке Англии. Мы должны не терять концентрацию и мощно финишировать.

- Хорошо, босс. Но решение я уже принял.

- Ну, тут все зависит не от тебя или меня. В первую очередь, решение принимает клуб. Ты меня разочаровал, потому что решил рассказать о своем желании покинуть команду за полтора месяца до конца сезона. Ты мог подождать, промолчать, тренироваться, играть и помогать команде. Мог бы подойти ко мне и сказать это по окончании сезона.

«Мигель (Д'Агостино, помощник Почеттино) слышал этот разговор. Я всегда стараюсь удостовериться, что во время личных разговоров с игроками в кабинете есть кто-то еще. Я посчитал, что Уокер не проявил уважения к своим одноклубникам. Это была пощечина клубу. Ничто из этого нельзя было объяснить в СМИ на тот момент. Мне пришлось прикусить язык. С того дня начали распространяться слухи», - так вспоминает ту беседу Почеттино.

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