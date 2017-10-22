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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
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Мауро: «Дибала пока не является лидером „Ювентуса“»

сегодня, 12:17

Бывший полузащитник «Ювентуса» Массимо Мауро призвал нападающего «бьянконери» Пауло Дибалу не унывать после нереализованного пенальти в матче 8-го тура Серии А против «Лацио»:

«В мире нет игроков, которые не промахиваются с „точки“. Промахи с пенальти это не проблема, для футболиста это нормально.

Дибала должен играть так, как умеет. Он должен выступать на своем уровне, не обращая внимания на критику. Он все еще не является лидером, но он должен сохранять спокойствие. „Ювентус“ слегка сбился с пути после матчей с „Аталантой“ и „Лацио“, и теперь им нужно вернуться на победную тропу. У Аллегри классный состав, уверен, он сможет решить проблемы команды. А Дибала - это вишенка на торте».

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