Ганчаренко: «Почему ЦСКА не может быть в чемпионской гонке, если в ней „Спартак“?»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
15:30 Матч завершен Эвертон 2:5 Арсенал
18:00 Матч завершен Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
17:15 Матч завершен Сельта 0:1 Атлетико М
21:45 сегодня Реал -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
16:00 Матч завершен Милан 0:0 Дженоа
16:00 Матч завершен Торино 0:1 Рома
19:00 54’ Удинезе 2:3 Ювентус
21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 9 тур
15:30 Матч завершен Фейеноорд 1:4 Аякс
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен Урал 2:0 Ахмат
16:30 Матч завершен ЦСКА 0:0 Зенит
19:00 Идет второй тайм, 55’ Анжи 2:1 Арсенал Т
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
15:00 Матч завершен Спартак-2 3:1 Тюмень
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 9 тур
19:30 Идет первый тайм, 39’ Галатасарай 0:0 Фенербахче
Украина. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 39’ Динамо К 0:0 Шахтер Дн
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 Матч завершен Труа 0:5 Лион
22:00 сегодня Марсель -:- ПСЖ
  • Главные новости
  • Все новости
19:51
«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль»64
19:03
«Атлетико» минимально обыграл «Сельту»6
18:26
ЦСКА и «Зенит» завершили матч нулевой ничьей489
17:52
«Рома» обыграла «Торино»19
15:52
«Урал» обыграл «Ахмат» и вышел на промежуточное 4-е место в турнирной таблице58
19:58
Бабаев: «„Зенит“ оказался не готов к такому натиску ЦСКА с первых минут»3
19:50
Хет-трик Депая помог «Лиону» разгромить «Труа»6
19:48
Мевля: «Результат нас не устраивает. „Зенит“ всегда хочет взять три очка»9
19:30
«Ливерпуль» пропустил 1000-й гол в Премьер-Лиге8
19:21
Манчини - о конфликте с Фернандесом: «Я не мог отреагировать никак иначе»16
19:14
Вернблум не сыграет с тульским «Арсеналом» из-за перебора желтых карточек4
19:09
Лунев: «Врезался в штангу, сильно забил мышцу»7
19:03
Монтелла: «„Милан“ в меня по-настоящему верит»3
18:54
Лунёв получил ушиб мышцы ноги в матче с ЦСКА6
18:47
Манчини: «Результат матча с ЦСКА справедлив»11
18:46
Россияне могут провести товарищеский матч со сборной Италии на новом стадионе «Динамо»3
18:37
Куман: «„Эвертону“ необходимо продолжать усердно работать на тренировках»2
18:36
На стадионе «Динамо» имени Льва Яшина планируют устроить неофициальное открытие ЧМ3
18:20
Коларов: «Пока бессмысленно говорить о победе „Ромы“ в чемпионате Италии»1
18:20
Венгер: «„Арсенал“ сыграл превосходно»3
18:09
«Анжи» - «Арсенал»: стартовые составы2
18:01
Гунько: «Рассчитываем на то, что ряд игроков „Спартака-2“ смогут попасть в первую команду»2
17:54
«Милан» сыграл вничью с «Дженоа». Бонуччи получил прямую красную карточку34
17:44
«Арсенал» стал первой командой, забившей 100 мячей одному сопернику в Премьер-Лиге11
17:38
Дзадза повторил рекорд знаменитого форварда «Валенсии» Кемпеса2

Ганчаренко: «Почему ЦСКА не может быть в чемпионской гонке, если в ней „Спартак“?»

сегодня, 18:50
ЦСКАЦСКА0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко доволен ничьей, которой его команде удалось добиться в матче с «Зенитом»:

«Для нас было важно улучшить качество игры. Мы это сделали, плюс улучшили движение. Много было единоборств, никто не хотел уступать. Хорошая команда не может позволить себе два матча подряд играть плохо. Понимали, что есть Лига чемпионов, есть чемпионат. Надо было набирать очки.

Не хочется развивать судейскую тему. Вообще судья должен быть незаметным. Не могу сказать, что сегодня он был заметен, но было очень много карточек.

ЦСКА до сих пор в чемпионской гонке? Если „Спартак“ в чемпионской гонке, почему мы не можем быть?»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Дима Головашич
сегодня в 20:12
Радуйтесь сколько угодно.Смотреть на игру ЦСКА невозможно.Уныние тотальное.
SHMEL
сегодня в 20:10
Ганчаренко ошибся,спартак никак не может быть в чемпионской гонке,он борется за 6-е место
Barsa141087
сегодня в 20:09
Каждый год занимать 4место в лч почему бы и нет.
Barsa141087
сегодня в 20:08
Ну правильно сказал конявые еще от команд уровня базеля не пропускали.
vinyardrip ответил Ministri Krasnodar
сегодня в 20:00
Ministri Krasnodar:
Я бы не хотел чемпионов,которых из года в год унижают в ЛЧ...
Тогда советую болеть за чемпионов испании например))
time out
сегодня в 19:58
А что может сказать главный конюх? Все верно. Скачки продолжаются. Только лошадь загнана, долго не протянет.
kastites
сегодня в 19:52
Спартак и цска это команды уровня фнл
Шуnя771
сегодня в 19:50
Всем приятного общения.)
Шуnя771 ответил salaga
сегодня в 19:49
salaga:
Не греши, я этой опцией не пользуюсь ни с кем. Я вообще эту тусовку анонимов под никами серьёзно не воспринимаю - это только действительно больгной может сделать.
Прошли.
Иногда хамы просто заставляют это делать... Раньше мну на это не обращал внимание, годами!, а вот в последние пару месяцев признаюсь - взял грех на душу пару разов...
salaga ответил Шуnя771
сегодня в 19:45
Шуnя771:
Ты на меня стуканул? Дык за тобой вроде не водится..)
Не греши, я этой опцией не пользуюсь ни с кем. Я вообще эту тусовку анонимов под никами серьёзно не воспринимаю - это только действительно больгной может сделать.
serh62 ответил DVoxNN
сегодня в 19:45
DVoxNN:
Не смей вякать в сторону Спартака после своего выступления в ЛЧ.
    Шуnя771 ответил dargo
    сегодня в 19:42
    dargo:
    вас что то уже не видно и за уральскими горами - ау, где вы там пропали? ах да наверно готовитесь отбивать атаки быков, блин, как жаль вас, а там ещё и поездки в Севилью и Ливерпуль - беда какая
    Всё норм. мы здесь)
    Шуnя771 ответил salaga
    сегодня в 19:41
    salaga:
    Какие лекала? Одна свинья сильнее двух лошадей?
    Ты на меня стуканул? Дык за тобой вроде не водится..)
    dargo ответил Шуnя771
    сегодня в 19:37
    Шуnя771:
    Это Вы не на той трамвайной ветке катитесь и не в том вагоне..)))
    вас что то уже не видно и за уральскими горами - ау, где вы там пропали? ах да наверно готовитесь отбивать атаки быков, блин, как жаль вас, а там ещё и поездки в Севилью и Ливерпуль - беда какая
    Ministri Krasnodar
    сегодня в 19:31
    Я бы не хотел чемпионов,которых из года в год унижают в ЛЧ...
    salaga ответил salaga
    сегодня в 19:24
    salaga:
    Почему головы лошадинные, а не свиные? Умнее, что ли?
    Какие лекала? Одна свинья сильнее двух лошадей?
    Шуnя771 ответил dargo
    сегодня в 19:22
    dargo:
    Да, ЦСКА в чемпионской гонке, а кто сказал, что Спартак в этой гонке? Народная команда если до 3 места дотянет - это будет большой успех, а по сути они в отцепленном вагоне
    Это Вы не на той трамвайной ветке катитесь и не в том вагоне..)))
    Шуnя771 ответил salaga
    сегодня в 19:21
    salaga:
    Почему головы лошадинные, а не свиные? Умнее, что ли?
      DVoxNN
      сегодня в 19:21
      Не смей вякать в сторону Спартака после своего выступления в ЛЧ.
      dargo
      сегодня в 19:21
      Да, ЦСКА в чемпионской гонке, а кто сказал, что Спартак в этой гонке? Народная команда если до 3 места дотянет - это будет большой успех, а по сути они в отцепленном вагоне
      Шуnя771 ответил juchok
      сегодня в 19:18
      juchok:
      как ты у него до сих пор не в игноре? в чем секрет?
      Он просто знает что мну его может пожизненно забанить в астрале...)))
      Ворон ворону глаз не клюет)

      P.S. Если по серьёзному - он меня не оскорбляет, мну его... Наверное из-за этого)
      Don trambon
      сегодня в 19:17
      Справедливый счёт, хороший тур.. Жалко только динамиков и амкар, что очки потеряли.
      salaga ответил Шуnя771
      сегодня в 19:15
      Шуnя771:
      Ганчаренко: «Почему ЦСКА не может быть в чемпионской гонке, если в ней „Спартак“?» Патамушто Спартак сильнее вас на две лошадиные головы!)
      Почему головы лошадинные, а не свиные? Умнее, что ли?
      juchok ответил Шуnя771
      сегодня в 19:13
      Шуnя771:
      Не так то уж и много, полторы игры))
      как ты у него до сих пор не в игноре? в чем секрет?
      Шуnя771 ответил Санчо Панса
      сегодня в 19:12
      Санчо Панса:
      А действительно, Виктор Михайлович! Тем более что ЦСКА намного к этому ближе, чем Спартак) Нет, это не троллинг, а реальность.
      Не так то уж и много, полторы игры))
      cska-78 ответил mc_borrow
      сегодня в 19:11
      mc_borrow:
      А вы зенит))
      Ну 0:0 получше 1:5, как вы любите с ними играть :)
      salaga
      сегодня в 19:11
      Довольным ничьёй может быть только тот тренер, который сознаёт и признаёт превосходство соперника в этой встрече.
      Шуnя771 ответил serh62
      сегодня в 19:10
      serh62:
      ну да...ваш адриано действительно похож на лошадь....
      Где Вы видели лошадь с бородой?))
      Санчо Панса
      сегодня в 19:09
      А действительно, Виктор Михайлович! Тем более что ЦСКА намного к этому ближе, чем Спартак) Нет, это не троллинг, а реальность.
      serh62 ответил Шуnя771
      сегодня в 19:08
      Шуnя771:
      Ганчаренко: «Почему ЦСКА не может быть в чемпионской гонке, если в ней „Спартак“?» Патамушто Спартак сильнее вас на две лошадиные головы!)
      ну да...ваш адриано действительно похож на лошадь....
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100