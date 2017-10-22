Ганчаренко: «Почему ЦСКА не может быть в чемпионской гонке, если в ней „Спартак“?»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко доволен ничьей, которой его команде удалось добиться в матче с «Зенитом»:

«Для нас было важно улучшить качество игры. Мы это сделали, плюс улучшили движение. Много было единоборств, никто не хотел уступать. Хорошая команда не может позволить себе два матча подряд играть плохо. Понимали, что есть Лига чемпионов, есть чемпионат. Надо было набирать очки.

Не хочется развивать судейскую тему. Вообще судья должен быть незаметным. Не могу сказать, что сегодня он был заметен, но было очень много карточек.

ЦСКА до сих пор в чемпионской гонке? Если „Спартак“ в чемпионской гонке, почему мы не можем быть?»

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