«Ливерпуль» пропустил 1000-й гол в Премьер-Лиге

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн продолжает демонстрировать впечатляющий уровень игры. Футболист отметился забитым мячом уже на 4-й минуте поединка с «Ливерпулем». Это был 1000-й гол, который мерсисайдцы пропустили в рамках Премьер-Лиги. Позже «шпоры» забили еще несколько голов.
Это не первый английский рекорд за сегодня. «Арсенал» стал первой командой, забившей 100 мячей одному сопернику в Премьер-Лиге. Жертвой стал «Эвертон».
Kane's goal was the 1,000th Liverpool have conceded in the Premier League#LFC are the 6th team to concede that many#TOTLIV— Omnisport (@OmnisportNews) 22 октября 2017 г.
Via @OptaJoe pic.twitter.com/0i1rtm30P5
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