«Ливерпуль» пропустил 1000-й гол в Премьер-Лиге

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн продолжает демонстрировать впечатляющий уровень игры. Футболист отметился забитым мячом уже на 4-й минуте поединка с «Ливерпулем». Это был 1000-й гол, который мерсисайдцы пропустили в рамках Премьер-Лиги. Позже «шпоры» забили еще несколько голов.

Это не первый английский рекорд за сегодня. «Арсенал» стал первой командой, забившей 100 мячей одному сопернику в Премьер-Лиге. Жертвой стал «Эвертон».

