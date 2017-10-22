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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
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18:00 Матч завершен Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль
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17:15 Матч завершен Сельта 0:1 Атлетико М
21:45 сегодня Реал -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
16:00 Матч завершен Милан 0:0 Дженоа
16:00 Матч завершен Торино 0:1 Рома
19:00 54’ Удинезе 2:3 Ювентус
21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
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15:30 Матч завершен Фейеноорд 1:4 Аякс
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен Урал 2:0 Ахмат
16:30 Матч завершен ЦСКА 0:0 Зенит
19:00 Идет второй тайм, 55’ Анжи 2:1 Арсенал Т
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
15:00 Матч завершен Спартак-2 3:1 Тюмень
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19:30 Идет первый тайм, 39’ Галатасарай 0:0 Фенербахче
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19:30 39’ Динамо К 0:0 Шахтер Дн
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 Матч завершен Труа 0:5 Лион
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«Ливерпуль» пропустил 1000-й гол в Премьер-Лиге

сегодня, 19:30
ТоттенхэмТоттенхэм4 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн продолжает демонстрировать впечатляющий уровень игры. Футболист отметился забитым мячом уже на 4-й минуте поединка с «Ливерпулем». Это был 1000-й гол, который мерсисайдцы пропустили в рамках Премьер-Лиги. Позже «шпоры» забили еще несколько голов.

Это не первый английский рекорд за сегодня. «Арсенал» стал первой командой, забившей 100 мячей одному сопернику в Премьер-Лиге. Жертвой стал «Эвертон».

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Все комментарии
Tott_Hot
сегодня в 20:12
с мигнолетом и ловреном скоро и до 2000-го дойдут)
Капитан Смoллетт
сегодня в 20:11
поздравляю всех болельщиков ливерпуля с этим достижением!
Selim Yavuz
сегодня в 20:01
А может поэтому Ливерпуль пропустил 4-е... Чтобы достичь этой отметки!
cannongun
сегодня в 20:01
Все веселей и веселей
Дмитрий Аександров
сегодня в 19:52
Две жертвы из одного города.
Шуnя771
сегодня в 19:44
Один Ливерпуль Штуку пропустил?
ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил Chatlan
сегодня в 19:43
Chatlan:
С такой обороной вторую тысячу к январю увидим...
Уже к декабрю....
Chatlan
сегодня в 19:35
С такой обороной вторую тысячу к январю увидим...
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