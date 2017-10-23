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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
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Кержаков: «Надеюсь, в будущем в составе „Зенита“ будет играть много питерских ребят»

сегодня, 12:43

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассчитывает на воспитанников клуба, которые в будущем составят костяк питерской команды:

«Работаю координатором молодёжных команд и отвечаю за их грамотное перемещение между детско-юношескими командами. Надеюсь, в будущем у нас будет много питерских ребят в основе. Смена растёт, дело не стоит на месте. Полезно перемещаться по стране и искать игроков, но куда полезнее выращивать своих ребят. У нас хорошая академия, в которой есть все условия, чтобы талантливые ребята росли и прогрессировали. По возможности, конечно, „Зенит“ отправляет селекционеров ещё и в другие регионы.

Когда стоит начинать заниматься в академии? Когда ребёнок захочет. Моему сыну сейчас 4,5 года, а он уже ждёт, когда сможет играть в футбол в команде с другими ребятами. Я играю с ним дома, во двор выходим. Отдам его в академию „Зенита“. Если понравится, если будут задатки, то будет ходить»

Напомним, что в октябре президент России Владимир Путин раскритиковал «Зенит» за обилие легионеров.

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Все комментарии
alfranza
сегодня в 12:52
Я тоже надеялась, но увы. Этого не будет, не в ближайшем будущем, ни вообще. Футбол - это бизнес, а значит и игроки - бизнесмены. Очень бы хотелось увидеть воспитанников школы Зенита или Невского Фронта с моей улицы в команде, но я в это мал верю.
FILL3286
сегодня в 12:51
Воробушек ты же вроде не мальчик,а несешь разную ахинею!
В проекте не было СРОДУ своих воспитанников и не будет!
Миллер лучше разных досок с Аргентины да Сербии привезет,у то тебе и все Питерские ребята!
Смешно и стыдно!
Смитерс ответил Остапчук 67
сегодня в 12:50
Остапчук 67:
При Манчини этого не случится.
Причём тут этот гастарбайтер? Он такой же как и остальные гастеры, только что денег ему отваливают несоизмеримо больше, чем остальным узбекам, таджикам и прочим украинцам. Это ж не его дом, ему накласть, что тут будет в следующем году, чего уж говорить о том, что будет через 10-20 лет. Это политика западопоклонников.
112910415
сегодня в 12:50
и сейчас много, а будет ещё больше!
Académica de Coimbra
сегодня в 12:49
Сейчас аргентинцы обрусеют, детей народят, вот вам и питерские.
Мяучелo
сегодня в 12:48
Один даже хет трик Русенборгу отгрузил, обычный питерский аргентинец!)
Майкл59ru
сегодня в 12:48
Какой наивный питерский парень этот Кержаков. В будущем в Зените вообще не останется ни одного русского,будет сборная южной Америки с русским названием )
RDeanW
сегодня в 12:46
уже. вон сколько аргентинцев питерских вырастили! сам путин похвалу выразил!
Остапчук 67
сегодня в 12:44
При Манчини этого не случится.
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