Кержаков: «Надеюсь, в будущем в составе „Зенита“ будет играть много питерских ребят»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассчитывает на воспитанников клуба, которые в будущем составят костяк питерской команды:

«Работаю координатором молодёжных команд и отвечаю за их грамотное перемещение между детско-юношескими командами. Надеюсь, в будущем у нас будет много питерских ребят в основе. Смена растёт, дело не стоит на месте. Полезно перемещаться по стране и искать игроков, но куда полезнее выращивать своих ребят. У нас хорошая академия, в которой есть все условия, чтобы талантливые ребята росли и прогрессировали. По возможности, конечно, „Зенит“ отправляет селекционеров ещё и в другие регионы.

Когда стоит начинать заниматься в академии? Когда ребёнок захочет. Моему сыну сейчас 4,5 года, а он уже ждёт, когда сможет играть в футбол в команде с другими ребятами. Я играю с ним дома, во двор выходим. Отдам его в академию „Зенита“. Если понравится, если будут задатки, то будет ходить».

Напомним, что в октябре президент России Владимир Путин раскритиковал «Зенит» за обилие легионеров.

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