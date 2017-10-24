Дортмундская «Боруссия» вышла в 1/8 финала Кубка Германии

Дортмундская «Боруссия» на выезде одержала победу над «Магдебургом» в матче 2-го раунда Кубка Германии.
Магдебург, стадион «MDCC-Арена - Эрнст-Грубе»
«Магдебург» - «Боруссия» Д 0:5 (0:1)
Голы: Кастро 42, Исак 47, Ярмоленко 73 (пенальти), Бартра 79, Кагава 90+1.
«Магдебург»: Брунст-Цолльнер, Шефер (Дюкер 74), Хамманн, Нимайер, Эрдманн (Хандке 82), Совисло, Вайль (Ротер 61), Тюрпитц (Шахед 66), Бутцен, Локемпер, Бек.
Главный тренер: Йенс Гертель.
«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Геррейру 63), Бартра, Загаду, Кагава, Шахин, Ярмоленко, Дауд (Кастро 41), Филипп, Исак (Шюррле 74).
Главный тренер: Петер Бош.
Предупреждения: Исак 48, Загаду 56, Папастатопулос 66.
Судья: Даниэль Зиберт.
Ранее «Шальке» обыграл «Вехен» в Кубке Германии.
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