«Севилья» разгромила «Картахену» в Кубке Испании

«Севилья» на выезде разгромила «Картахену» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании.
Санта-Крус-де-Тенерифе, стадион «Даниэль Трухильо Суарес»
«Картахена» - «Севилья» 0:3 (0:2)
Голы: Сарабия 25, Корреа 35, Муриэль 51.
«Картахена»: Моралес, Гонсалес (Фарисато 68), Мехиас, Мичел Сабако, Камара, Хименес, Агиляр (Чаверо 57), Руис (Жесус 57), Абало, Себальос, Куки.
Главный тренер: Альберто Монтеагудо.
«Севилья»: Сория, Лангле (Навас 72), Кароль, Коршья, Гайс, Борха Лассо, Крон-Дели (Писарро 60), Сарабия, Гансо, Корреа, Бен-Йеддер (Муриэль 46).
Главный тренер: Эдуардо Бериццо.
Судья: Даниэль Трухильо Суарес.
Напомним, что до этого матча «Севилья» крупно уступила «Валенсии» (0:4) в чемпионате Испании.
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