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21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 0:2 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия
22:30 59’ Логотип футбольный клуб МурсияМурсия 0:3 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
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«Валенсия» сломила сопротивление «Сарагосы»

сегодня, 23:19
СарагосаСарагоса0 : 2ВаленсияВаленсияМатч завершен

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» на выезде переиграла «Сарагосу». 

Сарагоса, стадион «Ла Ромареда» 

«Сарагоса» – «Валенсия» – 0:2 (0:0)
Голы: Родриго 81, Парехо 90+1 (пен).

«Сарагоса»: Ратон, Хесус, Ласуре, Бенито (Дельмас 56), Гриппо, Помбо, Сапатер (Фебас 70), Буфф (Насименто 46), Гути, Папунашвили, Араужо.
Главный тренер: Начо Гонсалес.

«Валенсия»: Хауме, Паулиста, Лато, Видаль, Везу, Максимович, Парехо, Орельяна (Солер 80), Начо Хиль, Перейра (Родриго 70), Санти Мина (Гедеш 77).
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Везу 40, Видаль 65, Дельмас 90.

Судья: Давид Медье Хименес

Ранее закончился матч другой пары соперников: «Севилья» на выезде обыграла «Картахену».

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Горожане
сегодня в 23:22
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Алсидес Гиджиев
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