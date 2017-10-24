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«Шальке» обыграл «Вехен» в Кубке Германии

сегодня, 21:22
ВехенВехен1 : 3Шальке-04Шальке-04Матч завершен

«Шальке» одержал победу над «Вехеном» в матче 2-го раунда Кубка Германии.

Бремен, стадион «Свен Яблонски»

«Вехен» - «Шальке» 1:3 (0:2)
Голы: Бляха 76 - Ди Санто 26, Бургшталлер 30, Минцель 53 (автогол).

«Вехен»: Кольке, Реддеманн, Мокенхаупт, Мровца, Андрих, Минцель, Андрист, Кун (Бляха 70), Диавузи (Брайткройц 57), Шеффлер, Мвибудулу.
Главный тренер: Маркус Ханкаммер.

«Шальке»: Фэрманн, Налдо, Очипка, Коке, Керер, Бенталеб (Маккенни 57), Стамбули, Майер (Шопф 65), Коноплянка, Ди Санто, Бургшталлер (Эмболо 73).
Главный тренер: Доменико Тедеско.

Предупреждения: Андрих 54, Андрист 63, Мровца 81.

Судья: Свен Яблонски.

Напомним, что в преддверии этой игры «Шальке одержал победу над „Гертой“ (2:0) в чемпионате Германии.

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Все комментарии
Одно слово румын
сегодня в 21:55
Автора гола Вехена за фамилию надо срочно натурализовать к нам в сборную на фарт
ДСА
сегодня в 21:35
И не очень сильно поиздевались фавориты
ermak6848
сегодня в 21:29
На классе выиграли
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