«Шальке» обыграл «Вехен» в Кубке Германии

«Шальке» одержал победу над «Вехеном» в матче 2-го раунда Кубка Германии.
Бремен, стадион «Свен Яблонски»
«Вехен» - «Шальке» 1:3 (0:2)
Голы: Бляха 76 - Ди Санто 26, Бургшталлер 30, Минцель 53 (автогол).
«Вехен»: Кольке, Реддеманн, Мокенхаупт, Мровца, Андрих, Минцель, Андрист, Кун (Бляха 70), Диавузи (Брайткройц 57), Шеффлер, Мвибудулу.
Главный тренер: Маркус Ханкаммер.
«Шальке»: Фэрманн, Налдо, Очипка, Коке, Керер, Бенталеб (Маккенни 57), Стамбули, Майер (Шопф 65), Коноплянка, Ди Санто, Бургшталлер (Эмболо 73).
Главный тренер: Доменико Тедеско.
Предупреждения: Андрих 54, Андрист 63, Мровца 81.
Судья: Свен Яблонски.
Напомним, что в преддверии этой игры «Шальке одержал победу над „Гертой“ (2:0) в чемпионате Германии.
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