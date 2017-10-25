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Буффон: «Я лучший вратарь в истории? Мне нравится такой взгляд на вещи, но...»

сегодня, 10:57

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон спокойно относится к самым разным мнениям людей, касательно его места в истории футбола:

«Что я думаю по поводу того, что некоторые считают меня лучшим голкипером в истории футбола? Мне нравится такой взгляд на вещи, но я не тот, кто будет поддерживать это и бахвалиться. Каждый сам решает, кто для него лучший - для кого-то это могу быть я, для кого-то я таковым быть не могу. Конечно, в моем случае, за меня многое говорят мои цифры, слова же не играют никакой роли».

Напомним, что Джанлуиджи Буффон был признан лучшим вратарем 2017 года по версии ФИФА. 

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Все комментарии
cevin cigan
сегодня в 11:45
Даже не знаю,всё это так относительно.... Да каждый вратарь,начиная с Л.И.Яшина, Бэнкса и заканчивая ДДХ,никто без "косяков"и "бабочек"не остался(стариков естественно смотрел со старых киноплёнок)Можно единственное ссылаться на стабильности и результатах. Пусть каждый будет лучшим в своём поколении. Здесь и сейчас(на мой субъективный взгляд)лучший ДДХ.
Летучий-Голландец. ответил Ronаldо
сегодня в 11:39
Ronаldо:
Лучших много..Чем Буффон лучше того же Яшина? Ведь Яшин единственный из вратарей,кто ЗМ получал..Или Оливер Канн? Он же тоже был шикарен..Буффон не лучше того же Касильяса,который титулов взял намного больше Джиджи..По сути Буффон также сдал,как и Кас,сколько мячей он пропускает,но разница в том,что Каса заклевали,а Буффона возносят до небес..И по честному награду в этом гобу заслужил Навас..Чи,2 ЛЧ,суперкубки и клубный чемпионат мира..И в финале ЛЧ он сыграл лучше Буффона..Но увы...
И кто же заклевал Каса?) Правильно, сам Реал это сделал))
А вот Юве свою легенду чтит и уважает)
Также "заклевали" и другую легенду Реала.. Рауля)
CSKA2012
сегодня в 11:22
По уровню , как Наш легендарный Лев Яшин , только итальянский)
skiros ответил Ronаldо
сегодня в 11:10
Ronаldо:
Лучших много..Чем Буффон лучше того же Яшина? Ведь Яшин единственный из вратарей,кто ЗМ получал..Или Оливер Канн? Он же тоже был шикарен..Буффон не лучше того же Касильяса,который титулов взял намного больше Джиджи..По сути Буффон также сдал,как и Кас,сколько мячей он пропускает,но разница в том,что Каса заклевали,а Буффона возносят до небес..И по честному награду в этом гобу заслужил Навас..Чи,2 ЛЧ,суперкубки и клубный чемпионат мира..И в финале ЛЧ он сыграл лучше Буффона..Но увы...
Действительно, как глор Реала мог не написать что Навас лучший игрок. И конечно Яшин, которого не видел....
Адвокат 76
сегодня в 11:08
Лучшим всегда будет Яшин!!!
Zayac_65
сегодня в 11:06
Лучший Яшин.
n1ger0k
сегодня в 11:03
Даа...такого воротчика может и не быть больше, столько лет в футболе и на высочайшем уровне!
p.s. если только Де Хеа будет показывать каждый раз , но будет сложно затмить Буффонищеее
Ronаldо
сегодня в 11:02
Лучших много..Чем Буффон лучше того же Яшина? Ведь Яшин единственный из вратарей,кто ЗМ получал..Или Оливер Канн? Он же тоже был шикарен..Буффон не лучше того же Касильяса,который титулов взял намного больше Джиджи..По сути Буффон также сдал,как и Кас,сколько мячей он пропускает,но разница в том,что Каса заклевали,а Буффона возносят до небес..И по честному награду в этом гобу заслужил Навас..Чи,2 ЛЧ,суперкубки и клубный чемпионат мира..И в финале ЛЧ он сыграл лучше Буффона..Но увы...
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