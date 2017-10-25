Буффон: «Я лучший вратарь в истории? Мне нравится такой взгляд на вещи, но...»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон спокойно относится к самым разным мнениям людей, касательно его места в истории футбола:

«Что я думаю по поводу того, что некоторые считают меня лучшим голкипером в истории футбола? Мне нравится такой взгляд на вещи, но я не тот, кто будет поддерживать это и бахвалиться. Каждый сам решает, кто для него лучший - для кого-то это могу быть я, для кого-то я таковым быть не могу. Конечно, в моем случае, за меня многое говорят мои цифры, слова же не играют никакой роли».

Напомним, что Джанлуиджи Буффон был признан лучшим вратарем 2017 года по версии ФИФА.

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