Полный ноль на табло. Манчини тормозит «Зенит»

Фаворит обыграл только тех, кто сам напросился. Или кого смогли сломать Кокорин, Кузяев и Лунев. «Соккер.ру» доказывает, что тренера Роберто переоценивают.

Манчини слишком часто проигрывает

«Зенит» настолько хорош в новом сезоне, что пять раз был близок к ничьей в матчах, в которых удавалось победить. И когда вели в два мяча – как с «Краснодаром», то не гарантировали себе спокойную жизнь. Помним спасения Лунева, в идеальном для «быков» случае счет мог стать 2:2, или даже 2:1, если бы «Зенит» не забил второй. Также у Манчини в пассиве четыре состоявшихся поражения. С эпичным вылетом из Кубка России от соседского «Динамо» на десерт. Проиграли команде, которая в 36 раз беднее, чем «Зенит»!

Плюс два потенциальных влета не забывайте - «Рубин» Бердыева вел и пропустил два гола в концовке (а до этого сам второй раз мог забить Луневу в контратаке). И «Анжи» жестоко не повезло – подопечные Скрипченко претендовали на победу против команды Манчини. То, что «Зениту» фартит, как прошлогоднему «Спартаку», не делает работу Роберто идеальной. Более того, матчи с «Бней-Иегудой», «Арсеналом» и ЦСКА указывают на тренерский минус итальянца - неумение привносить нечто новое по ходу трудных матчей. Странно такое видеть, ведь «Зенит» - безусловный фаворит российского сезона.

Манчини стартовал хуже, чем Луческу

Уже можно шутить, что румын хотя бы трофей для «Зенита» выиграл и тратил меньше? Давайте вспомним показатели команды Луческу после четырнадцатого тура РФПЛ прошлого года. И сравним с тем, что сумел сделать Манчини, который не терял Халка и Гарая, наоборот приобретал. У Мирчи теперь перевес на два пункта, хотя его на старте сразу взяли в обороты и по делу критиковали. В четырнадцатом туре прошлого года «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. Тогда забили 30 раз, пропустили 11. Сейчас 23 забили, 6 пропустили, разница теперь хуже.

А в Лиге Европы «Зенит» и раньше выигрывал, там нет «Манчестер Сити» и «Реала». Но в прошлом году появился «Спартак», который побеждал еще чаще, чем Луческу. Так что сейчас Манчини выезжает скорее на неумении соперников взять его за шарф и прижать к стенке. Смотрите сами. «Зенит» легко обыграл «Спартак», расчетливо выступил против «Краснодара» - успехи, но основанные на осторожном футболе. А как только Манчини нужно включить классические зенитовские скорости в атаке – ничего не получается. Даже у Луческу не было таких проблем впереди, пускай оборона с Нету «впечатляла» чаще и ярче.

Манчини не умеет выстраивать атаку

У «Зенита» атакующая игра – как обрывки одежды бездомного, лоскутами. Если бы соперники по РФПЛ и Лиге Европы так не боялись вывески с надписью «Газпром», то все бы сыграли так, как «Ростов» или «Арсенал» - не нагружая вратарей. Теперь даже глубокий выход вперед через Паредеса не работает, поскольку сам Леандро выдал старт, чтобы оправдать свою зарплату, и ушел в тень. Хотите понять, почему «Зенит» так плох в атаке? Смотрите матчи с московским «Динамо», «Ростовом», «Арсеналом» и ЦСКА – четверкой последних соперников, которые не испугались Кокорина.

Увидите, что за шесть игровых часов Манчини настроил команду на пять точных ударов. Вдумайтесь – надо ждать 1 час и 12 минут, чтобы увидеть один меткий выстрел «Зенита». Если два прошли в одной атаке, то ждите еще час. На гол мощный по составу «Зенит» - ни у кого в РФПЛ более сильного и широкого состава нет, претендует реже, чем следует при строгой игре первым номером. Крутая тренерская работа, отлично поставленная игра! Как только Кокорин сбавил – а сейчас нападающий хоть и хорошо двигается, потерял в резкости и уверенности при завершающих ударах, так сразу «Зенит» потускнел.

Манчини не является мудрым наставником

Луческу всю жизнь винил сначала арбитров, потом – футболистов. Манчини обязательно в случае неудач «Зенита» поступит так же. Бывший вратарь «Манчестер Сити» Шей Гивен – человек с неплохой репутацией в футбольной Британии, эдакий Лунев из Ирландии, рассказывал: «Мы слышали, что когда Манчини уволили из „Интера“, то вся команда праздновала целую ночь. А в „Манчестер Сити“ он рассорился со всеми: от игроков до парней на стоянке. Возможно, он даже пару раз пускал в ход кулаки за то, что на него косо посмотрели».

Вот такое мнение о тренере «Зенита». И если вы смотрели матч против ЦСКА, то видели, как Роберто обозвал Фернандеса – Марио на него даже набросился. Армеец тоже виноват, грубо сыграл, но Манчини – склочный тип, и это плохо для «Зенита». Так что если до зимы команда потеряет первое место, то тренер пойдет к Миллеру и попросит еще денег и еще футболистов, а не попробует защитить новых игроков и развить их таланты. Вот только зимой за ним не будет присматривать покойный Сарсания. Еще немножко и Манчини начнет раздавать интервью, что ему для разгрома тульского «Арсенала» не хватило Иммобиле и Наингголана?

Манчини не меняется и не меняет «Зенит»

Не подумайте, что Роберто шикарно начал сезон, всего его хвалили, а теперь подло бьют ножом в спину. И раньше сомневались, в чем легко убедиться, вспомним разбор его возможностей. На итальянца слишком много компромата из Италии и Англии, чтобы мог кого-то в России провести. Обидно, если худшие опасения оправдаются. И страшно, если Балотелли окажется прав - Марио пошутил, что Манчини в «Зените» - бесполезная трата времени. Возможно, если Роберто хотят видеть в «Вест Хэме», его уход не будет большой потерей?

Ведь Кокорин явно устал, Лунев – получил травму. Как бы «Зенит» после трех плохих матчей РФПЛ не сыграл еще четвертый и пятый поединки – против «Локомотива» дома и в гостях у Бердыева в Казани. Ведь если сейчас потеряют лидерство, то даже слабые конкуренты – а «Зенит» отчасти первый, поскольку никто не готов выстрелить в стиле прошлогоднего «Спартака» Карреры, не пустят фаворита на вершину так легко, как в дебюте. Прогресс двух футболистов – Кузяева и Лунева, и пришедший в себя Кокорин не являются доказательством, что Манчини чему-то научил «Зенит». Не научил, к сожалению. Даже оборона играет на подсказках Ивановича и Кришито.

Манчини не заслужил первое место

Вспомните критические моменты из матчей «Зенита». В Хабаровске выручил Кузяев. Против «Рубина» тоже не Манчини все рассчитал – итальянец понятия не имел, как взломать «автобус» Бердыева. С «Утрехтом» проиграли не крупно только благодаря Луневу, а выиграли в ответном матче в овертайме – в группу ЛЕ вывел Кокорин. С «Динамо» в Кубке России без лидера провалились. Можно сколько угодно говорить об усталости и необходимости ротации, но у Манчини ни первый состав не работает, ни второй.

Победы в Лиге Европы надо приписывать не лимиту, а стечению обстоятельств – соперники по группе не готовы обыграть команду уровня «Зенита». Первое место в РФПЛ не сыгранного состава – заслуга огромных денежных вливаний и осечек конкурентов? Точно есть уровень, ниже которого многомиллионные Маммана, Иванович, Кришито, Паредес или Ригони опуститься не могут. Но вы видите по состоянию Смольникова, Шатова и Дзюбы, когда бывают на поле – даже на россиян, что давно в команде, Манчини никак не влияет. Артем без голов, Олега забыли… В команде хоть кто-то сейчас на пике формы?

Манчини не понимает стиль «Зенита»

Сарри после матча против «Интера» сказал, что если Лучано считает, что коллега мог стать министром финансов, то итальянское министерство обороны потеряло самого Спаллетти. А Роберто на таком уровне, как его соотечественники, не работал никогда в карьере. Он как более удачливый Монтелла. И при Манчини «Зенит» теряет идентичность – команда лучше играет в матчах, когда глупенькие соперники открываются, а сами петербуржцы сидят у своих ворот и используют свободное пространство для голов в результате выпадов.

Но как только надо сыграть в стиле Аршавина, Кержакова, Данни и Халка – узнаваемом, из-за которого «Зенит» из команды второй лиги вырос в чемпиона России и любимца публики, Роберто работает без потенции. Можно все спихнуть на футболистов? Вот если бы каждый второй в «Зените» играл на пределе – тогда бы винили футболистов, что им не хватает класса. А раз заметно, что Маммана, Паредес, Дриусси, Дзюба, Шатов и Ригони изредка выскакивают, но к постоянной работе на высоком уровне их не подготовили – винить надо Манчини, а не исполнителей.

Божович и Ганчаренко использовали детские уловки – при всем уважении к их системе сдерживания. Тренеры петербуржского «Динамо», «Утрехта», «Бней-Иегуды» не мудрили, а «Зенит» побеждали. Роберто каждый раз «плыл», когда видел трудную тренерскую задачу. Не случайно о нем плохо отзывались бывшие игроки, указывая на неумение наладить игру в мелочах. Конечно, пока «Зенит» - вернее, отдельные футболисты, вроде Кузяева, Кришито или Ивановича (Лунев и Кокорин – по умолчанию), по делу лидируют в РФПЛ. Они даже «Арсенал» и ЦСКА могли теоретически переиграть, если бы вовремя забили из ничего, и были бы на пять пунктов выше.

Но это футболисты, а Манчини в прошлом туре чудом и стараниями «Уфы» остался первым – «Локомотив» ошибся. Поэтому итальянец не заслуживает комплиментов за свою работу в России. В сложный момент тренер обычный нахмуренный наблюдатель, так и Шалимов умеет, и почти всегда – неубедительный тактик. Ведь до сих пор нет опорника, не работает грамотно центр обороны, непонятно, как правильно поддержать Кокорина. А когда сегодня Головина третий раз подряд оставили одного между линиями «Зенита» – в радиусе десяти метров было пусто, даже Манчини не выдержал, выпустил Краневиттера.

«Зенит» пока без лица, команда с неплохим потенциалом вялая и скучная во многих матчах. Если хотите в цифрах для наглядности - из 22 матчей Манчини можно насчитать 6 без оговорок убедительных, но 8 ужасных по качеству футбола. Фаворит предсказуемый даже для тех, кого дома может вынести «Базель». Это разве шикарная тренерская работа?