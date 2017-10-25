Дядюн: «Против „Амкара“ будет непросто. Гаджиев умеет „строить“ команды в любых ситуациях»

Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн не ждет легкой прогулки от матча 1/8 финала Кубка России против «Амкара»:

«„Амкар“ - это крепкий клуб, с которым всегда очень непросто играть. Думаю, что сегодняшний матч не станет исключением. К тому же, „Амкар“ возглавляет опытный специалист. Гаджи Муслимович Гаджиев умеет „строить“ команды в любых ситуациях.

Что скажу о первых матчах Кубка и нынешней сетке турнира? Многие команды РФПЛ легкомысленно отнеслись к 1/16 финала, когда им в соперники достались команды из ФНЛ и ПФЛ. Все хотели обойтись малой кровью и в итоге не показали должной самоотдачи. Но к нашему клубу это не относится. Что касается сетки – сейчас все мысли об „Амкаре“. Прежде всего, нам нужно пройти этот раунд».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте