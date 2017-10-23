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Билетов на матч «Севилья» - «Спартак» в свободной продаже не будет

сегодня, 15:00
СевильяСевилья-:-СпартакСпартак01.11.2017 в 22:45 Не начался

«Севилья» не позволит любому желающему попасть на домашний матч со «Спартаком» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Билеты смогут получить лишь владельцы абонементов. Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба:

«Небольшое количество билетов, которым мы располагаем на этот матч, не попадёт в свободную продажу. Все эти билеты будут в распоряжении держателей абонементов для того, чтобы они могли приобрести их для членов семьи и друзей по специальной цене».

Встреча состоится 1 ноября. Напомним, что первый матч закончился разгромной победой «красно-белых».

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Все комментарии
Красно Синий воин
сегодня в 15:52
Не уважают в Испании спартак, почему то да же не удивлен!
sir-5 ответил Шуnя771
сегодня в 15:45
Шуnя771:
Гена! У тебя сегодня плохое настроение. понимаю... Не порти другим))
Охренеть! Несёшь полдня невесть что! С чего у тебя такое игривое настроение-непонятно! С грозящего шестого места? Ну а я вышел из очередного(на сей раз-зенитовского) бана.поэтому навожу порядок.Обнаглели пиги.
CTAPbIU
сегодня в 15:38
Сами виноваты. В семье не без урода. Сначала подвергают угрозе жизнь и здоровье себя и окружающих, а потом из-за них же страдает команда и адекватные болельщики. Вообще не понимаю как они эти фаеры проносят?
ДСА
сегодня в 15:36
Как никак суперклуб приедет. Не кажды может Севилью 5-1 обыграть.
pereletnii ответил Шуnя771
сегодня в 15:31
Шуnя771:
Естественно, на гранда из России будет желающих больше в разы чем мест на стадионе... У кого нет абонементов на Севилья - Спартак, могут посетить игру Базель - ЦСКА..(Билеты в свободной продаже)
Шо за гранд такой?
Некошерная свинья ответил Шуnя771
сегодня в 15:30
Шуnя771:
Гена! У тебя сегодня плохое настроение. понимаю... Не порти другим))
Он на заправке замешкался со шлангом, недостаточно быстро метнулся. Теперь тут вымещает.
Шуnя771 ответил sir-5
сегодня в 15:26
sir-5:
Соккер .14ч46мин Все билеты на матч «Базель» - ЦСКА проданы . Ну а свои потуги сам охарактеризуешь.
Гена!

У тебя сегодня плохое настроение. понимаю... Не порти другим))
Беренгар
сегодня в 15:25
щас у Севильи защитники из лазарета выйдут...спартачок уже губу раскатал...
sir-5 ответил Шуnя771
сегодня в 15:23
Шуnя771:
Естественно, на гранда из России будет желающих больше в разы чем мест на стадионе... У кого нет абонементов на Севилья - Спартак, могут посетить игру Базель - ЦСКА..(Билеты в свободной продаже)
Соккер .14ч46мин Все билеты на матч «Базель» - ЦСКА проданы .
Ну а свои потуги сам охарактеризуешь.
Overbeer
сегодня в 15:23
волюнтаризм)
Шуnя771
сегодня в 15:21
Естественно, на гранда из России будет желающих больше в разы чем мест на стадионе...

У кого нет абонементов на Севилья - Спартак, могут посетить игру Базель - ЦСКА..(Билеты в свободной продаже)
pereletnii
сегодня в 15:13
Надеюсь на билетах есть отметка +23
Leroy Jethro Gibbs
сегодня в 15:08
    Жека Сорокин
    сегодня в 15:06
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 15:04
      ДУМАЮ В ИСПАНИИ СПАРТАК ВЫИГРАЕТ ПОСКРОМНЕЕ ЧЕМ НА ОТКРЫВАШКЕ

      ГДЕ-ТО 3-0 ИЛИ 4-1

      НО ЭТО НЕ ТОЧНО
      sir-5
      сегодня в 15:01
      Отделили "зёрна от плевел".
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