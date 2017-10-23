Билетов на матч «Севилья» - «Спартак» в свободной продаже не будет

«Севилья» не позволит любому желающему попасть на домашний матч со «Спартаком» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Билеты смогут получить лишь владельцы абонементов. Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба:

«Небольшое количество билетов, которым мы располагаем на этот матч, не попадёт в свободную продажу. Все эти билеты будут в распоряжении держателей абонементов для того, чтобы они могли приобрести их для членов семьи и друзей по специальной цене».

Встреча состоится 1 ноября. Напомним, что первый матч закончился разгромной победой «красно-белых».

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