Билетов на матч «Севилья» - «Спартак» в свободной продаже не будет

«Севилья» не позволит любому желающему попасть на домашний матч со «Спартаком» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Билеты смогут получить лишь владельцы абонементов. Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба:
«Небольшое количество билетов, которым мы располагаем на этот матч, не попадёт в свободную продажу. Все эти билеты будут в распоряжении держателей абонементов для того, чтобы они могли приобрести их для членов семьи и друзей по специальной цене».
Встреча состоится 1 ноября. Напомним, что первый матч закончился разгромной победой «красно-белых».
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У тебя сегодня плохое настроение. понимаю... Не порти другим))
У тебя сегодня плохое настроение. понимаю... Не порти другим))
Ну а свои потуги сам охарактеризуешь.
Ну а свои потуги сам охарактеризуешь.
У кого нет абонементов на Севилья - Спартак, могут посетить игру Базель - ЦСКА..(Билеты в свободной продаже)
У кого нет абонементов на Севилья - Спартак, могут посетить игру Базель - ЦСКА..(Билеты в свободной продаже)
Соберутся сектанты и будут иголки втыкать в чучелки Промеса и Глушакова!!!
Соберутся сектанты и будут иголки втыкать в чучелки Промеса и Глушакова!!!
ГДЕ-ТО 3-0 ИЛИ 4-1
НО ЭТО НЕ ТОЧНО
ГДЕ-ТО 3-0 ИЛИ 4-1
НО ЭТО НЕ ТОЧНО