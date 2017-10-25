Защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш мечтает сыграть на чемпионате мира 2018 года:

«Для меня хэппи-эндом всей этой истории стало бы просто участие в домашнем чемпионате мира. Я долгое время мечтал о том, чтобы закрепиться в клубе Бундеслиги, но о вызове в сборную России мечтал еще дольше. Теперь я хочу доказать, что достоин представлять свою страну на чемпионате мира. Сыграть на чемпионате мира в России - это главная цель моей жизни».

Ранее Рауш заявил, что сыграл бы за сборную Германии, если бы не дождался предложения из России.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте