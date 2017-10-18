Черышев: «Если буду всё делать правильно, то получу шанс выступить на ЧМ-2018»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал, что оправился от своей череды травм и готов доказывать свой класс. Черышев появился на поле в последнем туре Примеры против «Жироны», а его команда победила со счетом 2:1.

«Я в порядке. До последнего времени я был не готов на 100 %, но надеюсь сыграть в ближайшем матче Лиги Европы со „Славией“. Конечно, решение будет принимать тренер, однако он знает, что я могу сыграть на нескольких позициях и буду делать всё, чтобы быть полезным.

Что касается предстоящего чемпионата мира, то я прямо сейчас об этом не думаю, хотя каждый игрок мечтает выступить на домашнем мундиале. Я долгое время не вызывался в сборную, так как был травмирован. Пока мне нужно сосредоточиться на выступлениях за „Вильярреал“, а если я всё буду делать правильно, то получу шанс выступить на чемпионате мира».

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