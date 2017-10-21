Слуцкий: «Результат был важнее самой игры»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Барнсли» в матче 13-го тура Чемпионшипа.

«Честно говоря, это был не лучший наш матч. Но для нас было очень важно одержать победу, ведь затянувшаяся серия без побед на выезде была будто каким-то проклятьем. Возможно, сегодня мы не заслужили победу, но заслужили ее за все это время, а удача сегодня была на нашей стороне.

В первом тайме „Барнсли“ смотрелся лучше, но не всегда удается демонстрировать свой лучший футбол. Во всех последних гостевых матчах мы играли не хуже соперников, поэтому сегодня я доволен. Результат был важнее самой игры».

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