РФС оштрафовал «Кубань» из-за долгов перед Петреску

Палата по разрешению споров РФС оштрафовала «Кубань» из-за задолженности перед бывшим главным тренером Даном Петреску.

«Удовлетворить третье заявление Петреску о применении санкций в отношении „Кубани“ за неисполнение решения палаты от 23 декабря 2016 года. В связи с неисполнением решения применить к „Кубани“ санкцию в виде штрафа», — сообщает пресс-служба РФС.

В октябре 2016 года «Кубань» досрочно расторгла контракт с Петреску, который возглавлял команду с июня. Как ранее отмечал агент тренера Николай Пырнэу, клуб ни разу не выплатил зарплату румынскому специалисту. В декабре палата по разрешению споров РФС обязала «Кубань» выплатить долг Петреску, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Также специалист подал документы в палату по разрешению споров ФИФА.

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