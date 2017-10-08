Сергей Анохин: «Видна основа сборной»

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин поделился комментариями о выступлениях сборной России.



«Мы удовлетворены результатом, игра нам понравилась - больше второй тайм, он более зрелищный, хотя пропустили два гола, и это расстраивает. Но это контрольные матчи, основа сборной уже видна. Команды Южной Кореи и Ирана - это хорошие сборные, поэтому не надо никого сбрасывать со счетов. Впереди у нас хорошие игры, мы будем во всех матчах играть на победу, потому что сейчас уже нет времени откладывать результат.



Порадовали и болельщики, рад, что было больше 20 тысяч человек. Мы довольны, что страна интересуется футболом, болельщики ходят».



Ранее Колосков говорил, что дуэт Кокорин-Смолов может стать лучшим на всем чемпионате мира.

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