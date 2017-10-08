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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
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Сергей Анохин: «Видна основа сборной»

сегодня, 13:49

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин поделился комментариями о выступлениях сборной России. 

«Мы удовлетворены результатом, игра нам понравилась - больше второй тайм, он более зрелищный, хотя пропустили два гола, и это расстраивает. Но это контрольные матчи, основа сборной уже видна. Команды Южной Кореи и Ирана - это хорошие сборные, поэтому не надо никого сбрасывать со счетов. Впереди у нас хорошие игры, мы будем во всех матчах играть на победу, потому что сейчас уже нет времени откладывать результат.

Порадовали и болельщики, рад, что было больше 20 тысяч человек. Мы довольны, что страна интересуется футболом, болельщики ходят».

Ранее Колосков говорил, что дуэт Кокорин-Смолов может стать лучшим на всем чемпионате мира. 

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Все комментарии
Блоссия ответил Остапчук 67
сегодня в 15:01
Остапчук 67:
Анохин, а кто это? Видимо один из тех, кто поклялся в верности Виталию Леонтьевичу. Он же будет Мутко поливать грязью после его ухода.
Как кто? Муж бывшей солистки "Блестящих" Анны Дубовицкой. Автор нетленного художественного произведения "Самки". Литератор-с)))
вячеслав остапенко
сегодня в 14:52
Я тоже удовлетворен игрой нашей сборной
vka1970
сегодня в 14:46
Да.Каркас сборной уже виден.
Не прошло и три года.
drug01
сегодня в 14:39
Основа то есть но не так достаточно хороша нет ярких звезд
Остапчук 67
сегодня в 14:33
Анохин, а кто это?
Видимо один из тех, кто поклялся в верности Виталию Леонтьевичу.
Он же будет Мутко поливать грязью после его ухода.
Адвокат 76
сегодня в 14:09
Черчесов точно не согласен с таким мнением, он всё ратирует не на ратирует)))))
cska plus
сегодня в 14:02
черчес лишний.
starche
сегодня в 13:51
Не всё ладно в защите и в воротах.
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