РФС подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией футбола Ирана

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
    Затрудняюсь ответить
    5%
    100
    Всего голосов: 2119
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Украина. Первая лига
  • Отбор ЧМ. КОНКАКАФ
  • Отбор ЧМ. Южная Америка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 Матч завершен Тринидад и Тобаго 2:1 США
03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
  • Главные новости
  • Все новости
11:59
Ни один клуб не изъявил желание удовлетворить запросы Озила35
09:42
Стал известен состав первой корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ-201857
04:57
Поражение от Тринидада и Тобаго лишило сборную США путёвки на ЧМ161
04:29
Сборная Чили крупно уступила Бразилии и не сыграет на ЧМ60
04:23
Аргентина благодаря хет-трику Месси обыграла Эквадор и вышла на ЧМ-2018195
14:18
Абель Руис попал в сферу внимания «Ювентуса»0
14:00
Все билеты на матч «Краснодар» - ЦСКА проданы9
13:51
Краутзун: «Клопп мечтал возглавить „Манчестер Юнайтед“»7
13:50
«Ливерпуль» согласился отпустить Коутиньо в «Барселону» этой зимой7
13:34
Роббен: «Болельщики выкрикивали мое имя на „Амстердам Арене“, это было потрясающе»7
13:28
ПСЖ включился в гонку за Пеллегри2
13:15
«Милан» и «Ливерпуль» нацелены на Обамеянга4
13:14
«Барселона» посматривает за новичком «Милана» Андре Силвой7
13:03
Вертонген: «Кейн и Лукаку будут сражаться за „Золотую бутсу“ до самого последнего матча»9
12:51
«Урал» и «Автомобилист» сыграют благотворительный матч в валенках на льду6
12:50
Аллегри: «„Реал“ — фаворит номер один на победу в Лиге чемпионов»6
12:42
Неймар - о Месси: «Я рад, что мой друг примет участие в чемпионате мира»7
12:28
Погба с успехом продолжает курс реабилитации0
12:00
«Реал Мадрид» готов обменять трех игроков на Харри Кейна39
11:46
В сборной Бельгии сообщили, что двери для Наингголана по-прежнему открыты6
11:40
Промес поблагодарил Роббена12
11:36
Тео Эрнандеса в «Реале» прозвали «Самолетом»2
11:32
ФИФА временно приостановила членство Федерации футбола Пакистана3
11:24
Тошак: «Вся тройка BBC сейчас испытывает проблемы»3
11:12
Гризманн: «Нужно хорошо подготовиться к прекрасной истории — к чемпионату мира в России»6

РФС подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией футбола Ирана

сегодня, 13:21

Российский футбольный союз и Федерация футбола Ирана 10 октября подписали меморандум о сотрудничестве. 

«Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран. Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно- технического обеспечения, судейства и других направлений», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, что во вторник сборная России провела товарищеский поединок с командой Ирана. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Месия
сегодня в 14:20
и подорвали пукан пиндостана
Faustello ответил жменя семечек
сегодня в 14:07
жменя семечек:
иран стоящая страна! в исламском мире это сейчас самый надёжный партнёр. это вам не подпендосные сауды
И главное постоянно входят в топ футбольных сборных.
Так глядишь и нас подтянут в элиту!
BDA81 ответил Zimka
сегодня в 14:06
Закидывать Березуцких и Акинфеев комнями пособие будет выдавать
ПерекатиПоле ответил жменя семечек
сегодня в 13:54
жменя семечек:
иран стоящая страна! в исламском мире это сейчас самый надёжный партнёр. это вам не подпендосные сауды
Иранцы мечтают жить как подпендосные сауды.
Zimka
сегодня в 13:54
Разрешат футболистов камнями забивать?
ПерекатиПоле ответил LOpp
сегодня в 13:52
LOpp:
ну щас поток иранских футболистов хлынет в Зенит на радость Виражу.
У нас ни одного иранца нет пока, а у вас один бегает, который под продавца арбузов маскируется.
Морозовский
сегодня в 13:52
Будем обучаться футбольному делу у иранцев, опыт перенимать !
Locomotive Breath
сегодня в 13:50
Какое счастье! Ещё с Монголией, Гибралтаром, Лихтенштейном, Андоррой. Верным путём идём, товарищи!!!
LOpp
сегодня в 13:49
ну щас поток иранских футболистов хлынет в Зенит на радость Виражу.
drug01
сегодня в 13:42
Теперь будем играть каждый год
Owl Fake
сегодня в 13:38
Осталось сыграть с Северной Кореей и подписать с ними такой же меморандум.
СПОРТ СПОРТ ответил Goger90
сегодня в 13:36
Goger90:
А при чём тут политика? Они что, в меморандуме подписались ненавидеть Федерацию футбола США?
не причем наверное мне показалось
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 13:35
Будем дружить в футбол против США !!!
Goger90 ответил СПОРТ СПОРТ
сегодня в 13:34
СПОРТ СПОРТ:
А как же спорт без политики?
А при чём тут политика? Они что, в меморандуме подписались ненавидеть Федерацию футбола США?
Sergey S
сегодня в 13:33
вот она ничья, товарняк договорняк
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 13:30
А как же спорт без политики?
жменя семечек
сегодня в 13:26
иран стоящая страна! в исламском мире это сейчас самый надёжный партнёр. это вам не подпендосные сауды
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100