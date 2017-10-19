РФС намерен ужесточить санкции за нарушение регламента

Председатель комитета Российского футбольного союза по этике Семен Андреев заявил, что организация намерена ужесточить санкции за нарушение регламента.



«Мы сейчас приготовили предложения по совершенствованию регламента и ждем ближайшего бюро исполкома РФС. Предложения предусматривают более строгие санкции, которые бы распространялись на все соревнования, независимо от их уровня. Комитет мог бы применять санкции, которые мы считаем необходимыми, в зависимости от случая и степени происшествия».



Ранее сообщалось, что РФС подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией футбола Ирана.

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