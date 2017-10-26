Крижанац: «„Зенит“ - это вся моя жизнь!»

Бывший защитник «Зенита» Ивица Крижанац поделился воспоминаниями о времени пребывания в петербургском клубе.



«„Зенит“ — это вся моя жизнь! Я счастлив, что играл за „Зенит“, жил в Петербурге, был частью этого всего! У меня много светлых воспоминаний. Знаете, какая моя первая ассоциация с выигранными титулами? Не празднования в раздевалке (хотя это было действительно здорово), а люди. Лица наших болельщиков. Мы сделали счастливыми невероятное количество людей, и это по-настоящему незабываемо.



Вспоминаю, сколько болельщиков праздновали и поздравляли нас после того, как мы выиграли золото. В Раменском, в аэропорту, в Санкт-Петербурге. Я вам напомню, что население Хорватии — всего 4 миллиона человек. А здесь мне казалось, что только на одну улицу пришло два миллиона — половина всей Хорватии».



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