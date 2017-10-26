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Крижанац: «„Зенит“ - это вся моя жизнь!»

сегодня, 16:50

Бывший защитник «Зенита» Ивица Крижанац поделился воспоминаниями о времени пребывания в петербургском клубе.

«„Зенит“ — это вся моя жизнь! Я счастлив, что играл за „Зенит“, жил в Петербурге, был частью этого всего! У меня много светлых воспоминаний. Знаете, какая моя первая ассоциация с выигранными титулами? Не празднования в раздевалке (хотя это было действительно здорово), а люди. Лица наших болельщиков. Мы сделали счастливыми невероятное количество людей, и это по-настоящему незабываемо.

Вспоминаю, сколько болельщиков праздновали и поздравляли нас после того, как мы выиграли золото. В Раменском, в аэропорту, в Санкт-Петербурге. Я вам напомню, что население Хорватии — всего 4 миллиона человек. А здесь мне казалось, что только на одну улицу пришло два миллиона — половина всей Хорватии».

Обладатели Суперкубка УЕФА в составе «Зенита». Где они сейчас

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Все комментарии
unoejk ответил Завтра
сегодня в 18:00
Завтра:
"Обладатели Суперкубка УЕФА в составе «Зенита». Где они сейчас" МОДЕРЫ. ТУТ ОШИБКА В ССЫЛКЕ. "//" ВНАЧАЛЕ ЛИШНИЕ.
Спасибо. Уже исправили.
Завтра
сегодня в 17:52
"Обладатели Суперкубка УЕФА в составе «Зенита». Где они сейчас"
МОДЕРЫ. ТУТ ОШИБКА В ССЫЛКЕ. "//" ВНАЧАЛЕ ЛИШНИЕ.
Завтра ответил Sully
сегодня в 17:50
Sully:
интересно а почему он загубил карьеру?)) за Зенит играл 6 сезонов, за это время стал два раза чемпионом России, выиграл суперкубок России, Кубок Уефа, Суперкубок Уефа и Суперкубок России... итого 6 трофеев. в 31 год уехал в Сплит, там ещё почти 4 года сыграл... у него была отличная карьера. p.s. в то время когда он клепал трофеи, разные Веллитоны, Алексы, Моцарты, Ковачи и Штранцли реально загубили карьеру, ничего не выиграли, деградировали и уехали доигрывать остаток загубленной карьеры))
Наверное потому что ОН ТАК СКАЗАЛ)))
Нечего "адекватней" я придумать не могу, прости меня слово "адекватность")))
Завтра ответил Алсидес Гиджиев
сегодня в 17:46
Алсидес Гиджиев:
Бомж это судьба
    Завтра ответил Аденн
    сегодня в 17:45
    Аденн:
    Зенит, ............. и загубленная карьера.
    Ивица Крижанац.
    Чемпион России: 2007, 2010
    Обладатель Суперкубка России: 2008
    Обладатель Кубка УЕФА: 2007/08
    Обладатель Суперкубка УЕФА 2008
    Обладатель Кубка России: 2009/10
    Бронзовый призёр чемпионата России: 2009

    Скорее мозг твой загублен.
    Gunslinger ответил Алсидес Гиджиев
    сегодня в 17:41
    Алсидес Гиджиев:
    Бомж это судьба
    Судьба-это всю жизнь прожить в зависти! :)))
    Gunslinger
    сегодня в 17:40
    Хороший футболист, который всегда полностью отдавался игре!
    Только хорошие слова и воспоминания!!!
    Санчо Панса
    сегодня в 17:37
    Да, стоит признать, что лучшие годы Ивицы прошли именно в России! Так много трофеев он больше нигде не выигрывал) Его до сих пор помнят многие болельщики Зенита.
    iri13
    сегодня в 17:37
    Иво, помним с благодарностью!
    Удачи тебе!!!
    Sully ответил Аденн
    сегодня в 17:35
    Аденн:
    Зенит, ............. и загубленная карьера.
    интересно а почему он загубил карьеру?)) за Зенит играл 6 сезонов, за это время стал два раза чемпионом России, выиграл суперкубок России, Кубок Уефа, Суперкубок Уефа и Суперкубок России... итого 6 трофеев. в 31 год уехал в Сплит, там ещё почти 4 года сыграл... у него была отличная карьера.

    p.s. в то время когда он клепал трофеи, разные Веллитоны, Алексы, Моцарты, Ковачи и Штранцли реально загубили карьеру, ничего не выиграли, деградировали и уехали доигрывать остаток загубленной карьеры))
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 17:26
    Бомж это судьба
    Аденн
    сегодня в 17:24
    Зенит, ............. и загубленная карьера.
    Eezila
    сегодня в 17:19
    "Я вам напомню, что население Хорватии — всего 4 миллиона человек"
    И ведь умудряются можно сказать в одном таком "Питере" найти футболистов мирового уровня
    Camandante
    сегодня в 17:15
    Мы тебя помним Ивица! Не всегда у тебя всё получалось, но самоотдача всегда была на высоте
    Sully ответил FILL3286
    сегодня в 17:13
    FILL3286:
    хаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааха Крижанац ты случайно не с больницы выписался?
      AntiherQ1488
      сегодня в 17:11
      Орлов статью писал. Почерк за километр видно. А духом, так за все два веет.
      FILL3286
      сегодня в 17:06
      Для бакланов мешок это и так их жизнь!
      FILL3286
      сегодня в 17:04
      хаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааха
      Крижанац ты случайно не с больницы выписался?
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 16:59
      Заказное интервью.
      Palex ответил cska.78
      сегодня в 16:58
      cska.78:
      Источник ФК Зенит - все понятно :)
      Что не так?
      cska.78
      сегодня в 16:55
      Источник ФК Зенит - все понятно :)
      kastites
      сегодня в 16:53
      Прекрасный игрок и человек
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