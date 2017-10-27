Джорджевич: «У Промеса получится проявить себя в любой лиге»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич высоко оценил потенциал полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, с которым он вместе играл еще в голландском «Твенте».

«В Голландии Промес играл очень хорошо. И все время удивлял меня. Вы знаете, Квинси никогда не уставал на поле. Представляете? Он мог весь матч бегать и действовал просто с запредельной самоотдачей. Считаю, сейчас Промес способен заиграть в любом европейском чемпионате.

Уровень российского чемпионата растет, ваши клубы могут успешно выступать в Европе. „Спартак“ – большой клуб, в котором можно продолжать свою карьеру и прогрессировать дальше. Возможно, ему и нет смысла менять эту команду. Но если Квинси хочет уехать в Европу, думаю, у него получится себя проявить в Англии, Испании или Италии. Да в любой лиге!».

По слухам, Промесом интересуется «Ливерпуль».

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