Джорджевич: «У Промеса получится проявить себя в любой лиге»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич высоко оценил потенциал полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, с которым он вместе играл еще в голландском «Твенте».
«В Голландии Промес играл очень хорошо. И все время удивлял меня. Вы знаете, Квинси никогда не уставал на поле. Представляете? Он мог весь матч бегать и действовал просто с запредельной самоотдачей. Считаю, сейчас Промес способен заиграть в любом европейском чемпионате.
Уровень российского чемпионата растет, ваши клубы могут успешно выступать в Европе. „Спартак“ – большой клуб, в котором можно продолжать свою карьеру и прогрессировать дальше. Возможно, ему и нет смысла менять эту команду. Но если Квинси хочет уехать в Европу, думаю, у него получится себя проявить в Англии, Испании или Италии. Да в любой лиге!».
По слухам, Промесом интересуется «Ливерпуль».
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p.s. Халк и Витсель уехали в Китай рубить огромные бабосы, в Китай приглашают только звезд, к сожаленью или к счастью в спартаке нет таких, китайцы вообще навряд ли знают о спартаке, не говоря уже о футболистах.
p.s. Халк и Витсель уехали в Китай рубить огромные бабосы, в Китай приглашают только звезд, к сожаленью или к счастью в спартаке нет таких, китайцы вообще навряд ли знают о спартаке, не говоря уже о футболистах.
Имхо, Голландия и Эфиопия разные страны )
За Географию -2 )
Имхо, Голландия и Эфиопия разные страны )
За Географию -2 )
Победы Арсеналу .
Только Тула .
Только победа .
Победы Арсеналу .
Только Тула .
Только победа .