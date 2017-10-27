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Джорджевич: «У Промеса получится проявить себя в любой лиге»

сегодня, 00:29

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич высоко оценил потенциал полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, с которым он вместе играл еще в голландском «Твенте».

«В Голландии Промес играл очень хорошо. И все время удивлял меня. Вы знаете, Квинси никогда не уставал на поле. Представляете? Он мог весь матч бегать и действовал просто с запредельной самоотдачей. Считаю, сейчас Промес способен заиграть в любом европейском чемпионате.

Уровень российского чемпионата растет, ваши клубы могут успешно выступать в Европе. „Спартак“ – большой клуб, в котором можно продолжать свою карьеру и прогрессировать дальше. Возможно, ему и нет смысла менять эту команду. Но если Квинси хочет уехать в Европу, думаю, у него получится себя проявить в Англии, Испании или Италии. Да в любой лиге!».

По слухам, Промесом интересуется «Ливерпуль».

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Все комментарии
VIC2
сегодня в 01:28
Пока только пёрдоглоры здесь и не вижу не одного спарьаковского болелы
Sully ответил dalex83
сегодня в 01:09
dalex83:
Зато после Зенита сразу в Китай ?) Имхо, Голландия и Эфиопия разные страны ) За Географию -2 )
помнишь фанаты итальянские для Балотелли банер посвятили? они написали "черных итальянцев не бывает", так вот черных голландцев тоже не бывает...

p.s. Халк и Витсель уехали в Китай рубить огромные бабосы, в Китай приглашают только звезд, к сожаленью или к счастью в спартаке нет таких, китайцы вообще навряд ли знают о спартаке, не говоря уже о футболистах.
dalex83 ответил Sully
сегодня в 00:52
Sully:
после спартака только в лигу Сомали, ну или в родную Эфиопию.
Зато после Зенита сразу в Китай ?)
Имхо, Голландия и Эфиопия разные страны )
За Географию -2 )
eaguar
сегодня в 00:37
Лука , ждем голов армейцам и побольше .
Победы Арсеналу .
Только Тула .
Только победа .
Sully
сегодня в 00:36
после спартака только в лигу Сомали, ну или в родную Эфиопию.
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