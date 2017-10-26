Тарханов: «„Спартак“ долго справлял чемпионство, так бывает»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Кубок Либертадорес
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. Премьер-Лига U21
Испания. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда 0:1 Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад
21:30 59’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 1:2 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
21:30 56’ Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 0:1 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте
22:30 14’ Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:0 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
22:30 Задерживается Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 15 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) 1:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
20:46
Цена билетов на матч «Спартак» - «Зенит» варьируется от 1 500 до 30 000 рублей100
19:35
Уткин: «Манчини - переоцененный тренер»75
16:23
Со следующего сезона в Ла Лиге начнут использовать систему видеоповторов54
15:53
Дзагоев и Макаров вернулись в общую группу ЦСКА51
12:01
«Барселона» готова сменить название стадиона за €340 млн225
22:40
Кабелья надеется вернуться в сборную Франции0
22:23
На стадионе в Нижнем Новгороде завершилась прошивка газона1
22:11
Игроки «Эвертона» хотят, чтобы Ансворт остался главным тренером хотя бы до конца сезона3
21:58
«Ливерпуль» в январе предложит 25 млн евро за Эмерсона3
21:50
Шоу: «Думаю, Почеттино хочет, чтобы я играл в его команде»7
21:37
Маццарри - фаворит на пост рулевого «Торино»0
21:06
Максименко: «Акинфеев закономерно является первым номером в России, это не обсуждается»23
20:58
Сигторссон, не игравший 13 месяцев, был замечен на базе «Нанта»0
20:49
CAS отклонил апелляцию «Шахтёра» к Зинченко и «Уфе»2
20:43
«Болонья» потеряла Миранте на две-три недели1
20:39
Никола: «Пенальти „Ромы“ - полностью придуманный»3
20:39
Баланович и Карницкий вызваны в сборную Беларуси1
20:35
«Эспаньол» придерживается политического нейтралитета5
20:31
Карсдорп: «Мечта превратилась в кошмар»3
20:24
Просинечки больше не является главным тренером сборной Азербайджана5
20:16
Браво: «Было бы эгоистично с моей стороны не помогать Эдерсону»4
20:14
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги16
20:12
Росси: «Хочу вернуться в Италию»3
20:06
Игроки «Лилля» недовольны работой Бьелсы3
20:02
Уткин: «Промес не является звездой европейского масштаба»30

Тарханов: «„Спартак“ долго справлял чемпионство, так бывает»

сегодня, 21:25

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» вернуться в чемпионскую гонку в текущем сезоне.

«Из гонки он может выбыть только тогда, когда чемпионат закончится. Все зависит от того, как они будут выступать. Они по сути дела из гонки-то и не выходили. Просто получилось, что „Спартак“ долго справлял чемпионство, так бывает, когда долгое время не побеждаешь.

А так состав у них очень мощный, особенно группа атаки, которая блестяще продемонстрировала свой атакующий потенциал в игре с „Севильей“».

«Спартак» после 14 туров отстает от лидирующих «Локомотива» и «Зенита» на 8 очков.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
МапС
сегодня в 22:40
Спартак вносит интригу в первенство нашей водокачки. Чё непонятно?
Дикий мужчина
сегодня в 22:23
    Дима Головашич
    сегодня в 22:18
    Вам-то откуда знать, что он там справлял?
    Vladimir808 ответил Kuprin
    сегодня в 22:07
    Kuprin:
    Ну да в бане с самогоном) ахаха
    И это сильно и по-русски.) хе хе...
    Kuprin ответил Vladimir808
    сегодня в 22:05
    Vladimir808:
    Но справлял красиво!!! По чемпионски!
    Ну да в бане с самогоном) ахаха
    Алексей Буренин
    сегодня в 21:56
    Да что до сих пор не может толком отойти
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:53
      eaguar
      сегодня в 21:51
      Так ить мы привыкли ужо .
      Со Спартаком как ?
      Нужно пить или водку , или валидол .
      Я предпочитаю первый вариант .
      Levadia
      сегодня в 21:50
      Не играй Севилья в открытый футбол,Спартак бы столько не забил,да и удача была на его стороне!
      Т34
      сегодня в 21:42
      Спартаку жизненно необходима мощная и надежная защита. Тогда его никто не остановит.
      А пока приходится играть с оглядкой на тылы и не случайно тот же Андриано, Зе Луиш, когда не было травмы, постоянно тащили на себе воз защитников, выделялись в оборонительных действиях. А их дело работать больше впереди и забивать. Но приходится жертвовать атакой, потому что обороны нет и это говорит количество пропущенных Спартаком мячей. Будет надежная оборона и Спартаку станет все по плечу.
      spartak kursk
      сегодня в 21:40
      Некоторые до сих пор ещё справляют)))))
      Может и травмы имеют праздничное происхождение?
      При всём при этом Спартак до сих пор имеет теоретические шансы на борьбу за сохранение титула.

      Страшно представить,что будет,если Спартак выйдет из состояния праздника и начнёт свою трудовую деятельность.......
      mat73
      сегодня в 21:37
      Тарханыч знает что говори!)))
      Serge Boykov
      сегодня в 21:35
      Видимо Глушаков переборщил с самогончиком! Или всё таки палёный оказался)
      cska1948
      сегодня в 21:35
      Почему справлял? Неужели у Федуна деньги закончились? Не верю!
      Vladimir808
      сегодня в 21:33
      Но справлял красиво!!!
      По чемпионски!
      sir_Alex
      сегодня в 21:30
      Время покажет.
      Блоссия
      сегодня в 21:29
      Долго запрягаем))))
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100