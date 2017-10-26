Тарханов: «„Спартак“ долго справлял чемпионство, так бывает»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» вернуться в чемпионскую гонку в текущем сезоне.

«Из гонки он может выбыть только тогда, когда чемпионат закончится. Все зависит от того, как они будут выступать. Они по сути дела из гонки-то и не выходили. Просто получилось, что „Спартак“ долго справлял чемпионство, так бывает, когда долгое время не побеждаешь.

А так состав у них очень мощный, особенно группа атаки, которая блестяще продемонстрировала свой атакующий потенциал в игре с „Севильей“».

«Спартак» после 14 туров отстает от лидирующих «Локомотива» и «Зенита» на 8 очков.

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