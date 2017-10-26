Тарханов: «„Спартак“ долго справлял чемпионство, так бывает»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» вернуться в чемпионскую гонку в текущем сезоне.
«Из гонки он может выбыть только тогда, когда чемпионат закончится. Все зависит от того, как они будут выступать. Они по сути дела из гонки-то и не выходили. Просто получилось, что „Спартак“ долго справлял чемпионство, так бывает, когда долгое время не побеждаешь.
А так состав у них очень мощный, особенно группа атаки, которая блестяще продемонстрировала свой атакующий потенциал в игре с „Севильей“».
«Спартак» после 14 туров отстает от лидирующих «Локомотива» и «Зенита» на 8 очков.
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А пока приходится играть с оглядкой на тылы и не случайно тот же Андриано, Зе Луиш, когда не было травмы, постоянно тащили на себе воз защитников, выделялись в оборонительных действиях. А их дело работать больше впереди и забивать. Но приходится жертвовать атакой, потому что обороны нет и это говорит количество пропущенных Спартаком мячей. Будет надежная оборона и Спартаку станет все по плечу.
А пока приходится играть с оглядкой на тылы и не случайно тот же Андриано, Зе Луиш, когда не было травмы, постоянно тащили на себе воз защитников, выделялись в оборонительных действиях. А их дело работать больше впереди и забивать. Но приходится жертвовать атакой, потому что обороны нет и это говорит количество пропущенных Спартаком мячей. Будет надежная оборона и Спартаку станет все по плечу.