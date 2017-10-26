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Кучаев: «ЦСКА думает о чемпионстве и выходе из группы в Лиге чемпионов»

вчера, 23:19

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о задачах «армейцев» на текущий сезон.

«В Лиге чемпионов для ЦСКА ещё ничего не потеряно. Поедем в Швейцарию на матч с „Базелем“ с одной целью – победить и продолжить борьбу за выход из группы.

Мой гол в ворота Де Хеа? Первое время мне действительно о нем часто напоминали, но сейчас, кажется, подзабыли. Я и сам уже о нем не вспоминаю – та игра против МЮ в прошлом.

Моя первостепенная задача – как можно чаще помогать команде. Мы все думаем о первом месте в чемпионате России и о выходе из группы в Лиге чемпионов».

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Все комментарии
Шуnя771
вчера в 23:53
Думать не вредно!

Мечтать тем более)
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 23:52
Удачи армейцам!)))
Влад Богатырёв
вчера в 23:45
Моя первостепенная задача – как можно чаще помогать команде.
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Вот когда научишься её выполнять - тогда и о другом можно будет поговорить.

А вообще - Кто задаёт такие вопросы молодым игрокам?
oFANATo
вчера в 23:43
ЦСКА всегда борется за чемпионство.
ermak6848
вчера в 23:38
Должна быть цель твоих спортивных результатов, а так можно во дворе забивать козла в домино..
сява сявин ответил Serge Boykov
вчера в 23:34
Serge Boykov:
Ещё не всё потеряно,можно обыграть Базель 1:3 и дальше боротся за выход из группы! Тем более последний матч в Манчестере, которому уже за пару туров до конца ничего не нужно будет! А весной и лидеров РФПЛ догоним)
Ничего не нужно??А тызнаешь сколько бабла дают за победу в матче ЛЧ???
VIPded
вчера в 23:31
Удачи ЦСКА!!!
Дед за ЦСКА ответил Barça Mes Que Un Club
вчера в 23:29
Barça Mes Que Un Club:
Армейцам, пора завязывать думать.
А вам сударь пора завязывать шастаться по нашим веткам,(поговорка: Индюк думал, да в щи попал).
Дед за ЦСКА
вчера в 23:27
Как всегда ЦСКА осенью испытывает игровой спад, а весной навёрстывает упущенное.
Удачи ЦСКА, пусть сбудутся пожелания Константина.
Serge Boykov
вчера в 23:27
Ещё не всё потеряно,можно обыграть Базель 1:3 и дальше боротся за выход из группы! Тем более последний матч в Манчестере, которому уже за пару туров до конца ничего не нужно будет!
А весной и лидеров РФПЛ догоним)
Barça Mes Que Un Club
вчера в 23:24
Армейцам, пора завязывать думать.
kastites
вчера в 23:23
Ну и шутки
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