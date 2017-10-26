Кучаев: «ЦСКА думает о чемпионстве и выходе из группы в Лиге чемпионов»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о задачах «армейцев» на текущий сезон.

«В Лиге чемпионов для ЦСКА ещё ничего не потеряно. Поедем в Швейцарию на матч с „Базелем“ с одной целью – победить и продолжить борьбу за выход из группы.

Мой гол в ворота Де Хеа? Первое время мне действительно о нем часто напоминали, но сейчас, кажется, подзабыли. Я и сам уже о нем не вспоминаю – та игра против МЮ в прошлом.

Моя первостепенная задача – как можно чаще помогать команде. Мы все думаем о первом месте в чемпионате России и о выходе из группы в Лиге чемпионов».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте