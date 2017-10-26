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Уткин: «Промес не является звездой европейского масштаба»

сегодня, 20:02

Спортивный комментатор Василий Уткин порассуждал о словах нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который сказал, что беда сборной Голландии в том, что футболист «Спартака» (Квинси Промес) является её лидером.

«Промес? Если лидер сборной Голландии играет в России, то это показывает уровень этой сборной. Промес не является звездой европейского масштаба. Кокорин как никто в курсе, как иностранцы в России сбавляли. При нем Вальбуэна играл. При нем Халк пришел в „Зенит“ одним из лидеров сборной Бразилии. То же самое с Витселем».

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Все комментарии
Валерыч
сегодня в 21:10
Если, рассуждать, также, как Уткин, то получается, что "Севилья" - это не европейская, а - дворовая команда, потому что её хавбеки и форварды, сыграли гораздо хуже Промеса.
dzvinka
сегодня в 21:08
голландцам не забудьте только сказать, что Промес оказывается лидер их сборной))). Ток фамилию помедленей произносите, могут не разобрать.
Дима Головашич
сегодня в 21:05
Он и по меркам РФПЛ даже не подающий надежды.
Levadia
сегодня в 21:05
Кокорин пошутил,а Вася за чистую монету принял.)))
МапС
сегодня в 21:05
А звезда Уткина даже не всходила, что бы делать такие заявления. Ещё не придумали такой носитель, что бы оторвать его задницу от Земли.
Svtur
сегодня в 21:03
Промес не объявлял себя лидером сборной. Он только учится.
Крейсер
сегодня в 20:46
Если бы Неманью Видича в период его спартаковской карьеры кто-то назвал одним из лучших защитников Европы, все бы дружно посмеялись.
А как только перешёл в Манчестер Юнайтед, то сразу все признали в нём талантливого защитника.
В общем, стандартная формула нытиков: "Всё в России хреново. Легионеры деградируют. Звёзд нет."
Тьфу на таких специалистов.
ДСА
сегодня в 20:42
Только зажравшийся гусь может так думать о великом Промесе.
ARTeS__irk
сегодня в 20:42
Уткин - заткнись
mat73
сегодня в 20:41
Ребята, вы не заметили, уткин сын всех в последнее время критикует ругает насмехается и все в таком роде. Ещё ни одного нормального вью с нормальными словами от него не слышал после того, как его погнали.
Кем он себя возомнил? Или мстя у него такая на всех)))
ARTeS__irk ответил RDeanW
сегодня в 20:37
RDeanW:
мне вот интересно... а за пределами россии знают, что промес - лидер сборной голландии?) кто его вообще таковым провозгласил?) с чего он вдруг ни с того, ни с сего стал лидером? он просто играют за свою сборную и старается приносить ей пользу.
Ну и Халк не был лидером своей сборной) тупо алкаш вася пропил мозг) Промес хороший нап, но он не лидер сборной Нидерландов) Особенно узнал от васи, что Халк и Витсель лидеры своих сборных были) проорал немного)))))))))) Поэтому о классе сборной, если игрок топово играет в нашем чемпе, судить не стоит))))))
sir-5
сегодня в 20:33
Если Вуткин не знает,что Промес не является лидером сборной Нидерландов,то это вполне очевидная характеристика,подтверждающая,что болтун занимается собственным пиаром на футболе.
112910415
сегодня в 20:32
Василий! Не надо покушаться на святое! )
Гоша Великолепный
сегодня в 20:18
Он остановился в развитии-это факт!
Spartak_Rulit ответил RDeanW
сегодня в 20:17
RDeanW:
мне вот интересно... а за пределами россии знают, что промес - лидер сборной голландии?) кто его вообще таковым провозгласил?) с чего он вдруг ни с того, ни с сего стал лидером? он просто играют за свою сборную и старается приносить ей пользу.
в Голландии он не лидер) в Спартаке наверно лидер но постоянно тянет одеяло на себя.. а еще он не любит когда его присингуют и он начинает теряться и почти не заметен на поле,
Salihamidjic
сегодня в 20:15
Вася прав. Но Промес звезда в чемпионате России. И все рукоплещут
ziborock
сегодня в 20:14
Промес - просто хороший футболист! Звезды - это Киркоров, Михайлов, Басков и Уткин!
Правдин Семён
сегодня в 20:14
Если считать Европой 2-3 страны,то не является.А лидеры Нидерландов-старички Роббен и Снейдер,а никак не Промес.Ну и Кокорин,как авторитетный эксперт-верх маразма.
RDeanW
сегодня в 20:08
мне вот интересно... а за пределами россии знают, что промес - лидер сборной голландии?) кто его вообще таковым провозгласил?) с чего он вдруг ни с того, ни с сего стал лидером? он просто играют за свою сборную и старается приносить ей пользу.
Василий 50
сегодня в 20:08
Промес - игрок хорошего европейского уровня.
А Уткин нам всем просто напоминает, что он есть.
Hayden
сегодня в 20:05
Так оно и есть
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