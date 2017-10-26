Уткин: «Промес не является звездой европейского масштаба»

Спортивный комментатор Василий Уткин порассуждал о словах нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который сказал, что беда сборной Голландии в том, что футболист «Спартака» (Квинси Промес) является её лидером.

«Промес? Если лидер сборной Голландии играет в России, то это показывает уровень этой сборной. Промес не является звездой европейского масштаба. Кокорин как никто в курсе, как иностранцы в России сбавляли. При нем Вальбуэна играл. При нем Халк пришел в „Зенит“ одним из лидеров сборной Бразилии. То же самое с Витселем».

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