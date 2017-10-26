Максименко: «Акинфеев закономерно является первым номером в России, это не обсуждается»

19-летний голкипер «Спартака» Александр Максименко, дебютировавший за основной состав команды в кубковом матче с нальчикским «Спартаком» (5:2), поделился мнением о голкипере ЦСКА и сборной России Игоре Акинфееве.

«Секрет заключается в упорной работе Акинфеева. Он же встал в ворота в 17 лет. У него огромнейший опыт за плечами. На сегодняшний день Акинфеев закономерно является первым номером в России. Это даже не обсуждается».

Максименко также прокомментировал решение бывшего голкипера «красно-белых» Антона Митрюшкина уехать в Европу.

«У каждого своя голова на плечах. Антоха решил сменить обстановку, уехал за границу. Видите, ему это помогло. Готов ли я продолжить карьеру за рубежом? Сейчас не могу сказать. Сегодня я игрок „Спартака“ и буду делать все от себя зависящее для „красно-белых“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте