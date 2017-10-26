Гильерме: «Путаюсь в аргентинцах „Зенита“»

Вратарь «Локомотива» Гильерме в преддверии матча с «Зенитом» отметил аргентинскую диаспору «сине-бело-голубых».

«Первая ассоциация с „Зенитом“ - мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому „Зенит“ всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу.

Что касается аргентинцев в „Зените“, то Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется). Кто круче – Паредес или Фернандеш? Фернандеш! Никаких сомнений.

Принципиальность в соперничестве с аргентинцами? Это потому, что я из Бразилии? Нет, мне все равно. Такое соперничество больше для болельщиков. А я этого фанатизма не разделяю».

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